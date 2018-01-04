В Индии могут ограничить количество ежедневных посетителей Тадж-Махала

В Индии рассматривают возможность введения дневного лимита на посещение туристами Тадж-Махала.

Об этом сообщает The Guardian .

Предлагаемая мера призвана обеспечить сохранность исторического памятника. Он построен из белого мрамора, который истирается, загрязняется и повреждается посетителями. Их число только в 2016 году составило более 6,5 миллиона человек, большинство из которых - индийцы.

В случае, если проект нормативного акта будет принят, максимальное число посетителей-индийцев в Тадж-Махале ограничат до 40 тысяч человек в день: в настоящее время в выходные и праздники их число достигает 70 тысяч. На иностранных туристов ограничение распространять не предполагается. Иностранцы платят за вход в мавзолей 1000 рупий (около 16 долларов), тогда как индийцам билет обходится в 40 рупий.

Предложение было направлено министру туризма Махешу Шарме, которые еще не сделал официального объявления.

Возможно, это связано с тем, что показатели индийского туризма относительно низкие. В страну приезжает только 1% туристов. В других странах посещения выше: Запретный город в Пекине ежегодно привлекает около 15 миллионов посетителей, а Диснейленд – почти 18 миллионов.