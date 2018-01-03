Отцом ребенка 12-летней роженицы из Львовской области оказался ее 14-летний двоюродный брат

Экспертиза, которую проводила полиция, биологического отца не обнаружила.

Отцом ребенка 12-летней роженицы из Львовской области оказался ее 14-летний двоюродный брат
Фото: стоп-кадр с видео

Отцом ребенка 12-летней Татьяны Лучишин из Борислава Львовской области оказался ее 14-летний двоюродный брат Остап. Об этом газете "Высокий замок" рассказала мать девочки Анна.

По ее словам, экспертиза, которую проводила полиция, биологического отца не обнаружила. Тесты прошли отчим Тани Иван, ее сводный и родной братья. Затем ДНК-тест сдал Володя, сирота, который живет с семьей, и родной брат Анны - Михаил. В результате ни один из них не является отцом ребенка.

"В полиции сказали, если Таня не признается, признаем ее неадекватной, а ребенка заберем. Тогда она призналась. Провели новую ДНК-экспертизу, которая подтвердила, что это двоюродный брат Тани - Остап. Ему 14 лет. Он сын моего брата Михаила от первого брака", - рассказала мать роженицы.

Напомним, 12-летняя Татьяна Лучишин из Борислава Львовской области в сентябре родила здоровую девочку, однако отказывалась назвать имя настоящего отца ребенка. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ст. 155 УК (половые сношения с лицом, не достигшим половой зрелости), предусматривающей лишение свободы на срок до 5 лет.


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