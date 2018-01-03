Умер глава мормонов

Умер глава мормонов

Глава самой крупной религиозной организации мормонов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Томас Спенсер Монсон умер в США.

Об этом сообщается в Twitter организации.

Он умер в возрасте 90 лет в окружении своих близких.

В 2008 году он стал 16-м президентом Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Монсон четырежды почетный доктор наук и служил как председатель попечительского совета системы церковного образования. Монсон был активным членом скаутского движения и получил несколько высоких наград от организаций бойскаутов США.

Монсон был посвящен в апостолы в 36-летнем возрасте, служил в первом президентстве при трех президентах и стал президентом кворума двенадцати апостолов 12 марта 1995 года. После этого он стал президентом церкви. Он сменил Гордона Хинкли в качестве президента церкви 3 февраля 2008 года.

Как сообщалось, в США разразился скандал вокруг дела о мормонской секте в штате Техас, к которой получила доступ местная полиция после звонка 16-летней девушки в службу психологической поддержки с жалобой на избиения и сексуальное насилие со стороны ее 50-летнего мужа. Как выяснило следствие, более половины из живших на мормонском ранчо девочек подросткового возраста уже являются матерями или беременны: из 53 девочек в возрасте от 14 до 17 лет 29 уже имеют детей, а еще две готовятся стать матерями.

Напомним, Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия признал 61-летнего Уинстона Блэкмора и его бывшего зятя Джеймса Олера виновными в многоженстве. С 1990 по 2014 год Блэкмор женился на 24 женщинах, у него 145 детей. У 53-летнего зятя — пять жен. Обоим грозит до пяти лет тюрьмы.

Отмечается, что они в прошлом были епископами  Фундаменталистской церкви Иисуса Христа Святых последних дней (мормоны). 




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