Возле главной елки в Киеве тысячи украинцев готовятся встретить Новый 2018 год

Возле главной елки в Киеве тысячи украинцев готовятся встретить Новый 2018 год (ФОТО)

Киев готовится встречать Новый год. 31 декабря на Софийский и Михайловской площадях уже собралось несколько тысяч человек.

Об этом сообщает Сегодня.

Столицу начало засыпать снегом и киевляне, которые не ожидали такого приятного подарка, отмечают, что это придает им праздничного настроения.

"Мы смотрели прогноз погоды, однако о снеге там ничего не было. Но мы рады, все же новогоднее настроение. Собираемся с семьей слушать концерт и встречать Новый год здесь. Все вместе", – поделилась одна из гостей праздника.

Однако на площади есть и те, кто лишь на несколько часов вышли в центр на предновогоднюю прогулку, а 2018-й год планируют встретить дома.

"Мы погуляем, но в 23:00 пойдем домой – новогодний стол никто не отменял", – рассказал киевлянин.

Как сообщалось, возле главной елки страны с 21:00 31 декабря до 2:00 1 января на сцене выступят эстрадно-симфонический оркестр Kyiv Fantastic Orchestra, лучшие диджеи и солисты. «На десерт» обещают световое шоу, которое создадут с помощью 4 км гирлянд и 200 фонариков.

Большинство праздничных локаций работают бесплатно.




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