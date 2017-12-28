В Луганской области школьнику оторвало руку при попытке разобрать крупнокалиберный патрон
Состояние мальчика тяжелое, но угрозы жизни нет.
В Луганской области несовершеннолетний парень получил ранение при попытке разобрать крупнокалиберный патрон.
Об этом сообщается на сайте местной полиции.
"В результате взрыва в доме в с. Гончаровка Сватовского района несовершеннолетний получил телесные повреждения в виде травматической ампутации правой конечности и травмы живота и был госпитализирован", - говорится в сообщении.
Сотрудники следственно-оперативной группы и взрывотехники, которые выехали на место происшествия, установили, что школьник получил телесные повреждения в результате взрыва крупнокалиберного патрона, который он пытался распилить с помощью части наждачного круга.
На месте происшествия полицейские изъяли фрагменты взрывного устройства.
На данный момент мальчику сделали операцию. По словам врачей, его состояние тяжелое, но угрозы жизни нет.
Напомним, В селе под Славянском мужчина погиб, пытаясь распилить боеприпас болгаркой.
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