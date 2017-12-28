В Луганской области школьнику оторвало руку при попытке разобрать крупнокалиберный патрон

Состояние мальчика тяжелое, но угрозы жизни нет.

В Луганской области школьнику оторвало руку при попытке разобрать крупнокалиберный патрон
Фото: lg.npu.gov.ua

В Луганской области несовершеннолетний парень получил ранение при попытке разобрать крупнокалиберный патрон.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

"В результате взрыва в доме в с. Гончаровка Сватовского района несовершеннолетний получил телесные повреждения в виде травматической ампутации правой конечности и травмы живота и был госпитализирован", - говорится в сообщении.

Сотрудники следственно-оперативной группы и взрывотехники, которые выехали на место происшествия, установили, что школьник получил телесные повреждения в результате взрыва крупнокалиберного патрона, который он пытался распилить с помощью части наждачного круга.

Фото: lg.npu.gov.ua

На месте происшествия полицейские изъяли фрагменты взрывного устройства.

Фото: lg.npu.gov.ua

На данный момент мальчику сделали операцию. По словам врачей, его состояние тяжелое, но угрозы жизни нет.

Напомним, В селе под Славянском мужчина погиб, пытаясь распилить боеприпас болгаркой.


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