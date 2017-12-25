Еще одного участника Beatles посвятят в рыцари

Еще одного участника Beatles посвятят в рыцари

Ринго Старр получил приглашение в Букингемский дворец, где его должны посвятить в сан рыцаря. Как и другой участник Beatles Пол Маккартни, он получит право присоединить слово «сэр» к своему имени.

Об этом сообщает газета The Sun.

Формально о посвящении 77-летнего Ринго Старра будет объявлено на этой неделе, однако письмо барабанщик Beatles получил еще несколько недель назад.

По словам близкого друга семьи музыканта, для него эта новость стала «громом среди ясного неба», но сам он сильно воодушевлен этим фактом.

Источник газеты сообщил, что предоставление Ринго Старру рыцарского звания станет признанием того вклада, который The Beatles внесли в развитие музыки.

«Жалко, что не удастся так же отметить Джона Леннона и Джорджа Харрисона», - заявил он. Пол Маккартни был посвящен в рыцари в 1997 году. Ринго Старр, которого на самом деле зовут Ричард Старки, толком не получил образования, но зато научился играть на барабанах, а теперь является обладателем состояния в 300 миллионов фунтов стерлингов. К Beatles он присоединился в 1962 году, заменив в группе Пита Беста.

Как отмечает издание, Старр не написал столько песен, сколько остальные участники группы, но зато придумал выражение Hard Day’s Night (Вечер трудного дня).




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