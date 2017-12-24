В Днепре произошел взрыв в девятиэтажке у квартиры сотрудницы полиции

Женщина получила тяжелые травмы по всему телу, поскольку взрывчатка была начинена гвоздями.

Фото: informator.ua

В Днепре в многоэтажном доме произошел взрыв, в результате которого пострадала сотрудница полиции. Инцидент произошел примерно в 5:30 утра 24 мая на девятом этаже дома на улице Данила Галицкого, сообщает издание "Информатор".

По предварительной информации, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство, которое сдетонировало на открывание двери.

Женщина, которая является сотрудницей полиции, утром заходила в свою квартиру. Взрывчатка была заложена под дверью. В результате взрыва полицейская получила осколочные ранения по всему телу, поскольку взрывное устройство было начинено гвоздями и другими мелкими деталями. Взрывной волной во всем подъезде выбило окна и повредило некоторые вещи в квартире пострадавшей.

Фото: informator.ua Фото: informator.ua Фото: informator.ua Фото: informator.ua Фото: informator.ua Фото: informator.ua Фото: informator.ua

Женщину забрала скорая. В каком состоянии она находится пока неизвестно. Все обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.

Напомним, ранее в Днепре на жилмассиве "Тополь" мужчину убили выстрелом в голову