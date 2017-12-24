В Днепре произошел взрыв в девятиэтажке у квартиры сотрудницы полиции

Женщина получила тяжелые травмы по всему телу, поскольку взрывчатка была начинена гвоздями.

В Днепре произошел взрыв в девятиэтажке у квартиры сотрудницы полиции
Фото: informator.ua

В Днепре в многоэтажном доме произошел взрыв, в результате которого пострадала сотрудница полиции. Инцидент произошел примерно в 5:30 утра 24 мая на девятом этаже дома на улице Данила Галицкого, сообщает издание "Информатор".

По предварительной информации, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство, которое сдетонировало на открывание двери.

Женщина, которая является сотрудницей полиции, утром заходила в свою квартиру. Взрывчатка была заложена под дверью. В результате взрыва полицейская получила осколочные ранения по всему телу, поскольку взрывное устройство было начинено гвоздями и другими мелкими деталями. Взрывной волной во всем подъезде выбило окна и повредило некоторые вещи в квартире пострадавшей.

Фото: informator.ua
Фото: informator.ua
Фото: informator.ua
Фото: informator.ua
Фото: informator.ua
Фото: informator.ua
Фото: informator.ua

Женщину забрала скорая. В каком состоянии она находится пока неизвестно. Все обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.

Напомним, ранее в Днепре на жилмассиве "Тополь" мужчину убили выстрелом в голову


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Киеве произошел взрыв, есть пострадавшийВ Киеве произошел взрыв, есть пострадавший
В Харькове ЗАГСы не регистрируют браки без справки из военкоматаВ Харькове ЗАГСы не регистрируют браки без справки из военкомата
Сотрудница кафе в Харькове поскользнулась на мокром полу и погиблаСотрудница кафе в Харькове поскользнулась на мокром полу и погибла
В Бейруте установили елку из бананов (ФОТО)В Бейруте установили елку из бананов (ФОТО)
Корпоратив по-китайски: Босс заставил служащих выполнить «овацию из пощечин»Корпоратив по-китайски: Босс заставил служащих выполнить «овацию из пощечин»
Блок рекламы


Похожие новости
В полиции назвали самый криминальный район столицыВ полиции назвали самый криминальный район столицы
При взрыве в Неаполе погиб человекПри взрыве в Неаполе погиб человек
В Подмосковье мужчина вел стрельбу по прохожим из окна квартирыВ Подмосковье мужчина вел стрельбу по прохожим из окна квартиры
В Днепре мужчина выстрелом из обреза ранил полицейскогоВ Днепре мужчина выстрелом из обреза ранил полицейского
В Киеве произошел взрыв, есть пострадавшийВ Киеве произошел взрыв, есть пострадавший
В зоне АТО задержали членов наркогруппировки, в которую входили работники НацполицииВ зоне АТО задержали членов наркогруппировки, в которую входили работники Нацполиции
В ГСЧС рассказали подробности взрыва на заводе ТернополяВ ГСЧС рассказали подробности взрыва на заводе Тернополя
На тернопольском заводе произошел мощный взрыв, под завалами оказался мужчина (ВИДЕО)На тернопольском заводе произошел мощный взрыв, под завалами оказался мужчина (ВИДЕО)
На Днепропетровщине произошел пожар в городке для переселенцев: погиб ребенокНа Днепропетровщине произошел пожар в городке для переселенцев: погиб ребенок
На тернопольском комбинате произошел взрывНа тернопольском комбинате произошел взрыв
Последние новости
Подгружаем последние новости