Китай опубликовал новые снимки Марса с зонда «Тяньвэнь-1»

Национальное космическое управление КНР опубликовало в честь Нового года на своём сайте несколько снимков Марса, сделанных орбитальным модулем космического зонда «Тяньвэнь-1», подчеркнув, что зонд продолжает свою миссию.

Всего было опубликовано четыре снимка, включая изображение орбитального аппарата на фоне Марса, затем фото зонда «Тяньвэнь-1» крупным планом, фото ледяной шапки Марса на Северном полюсе, состоящей из сухого льда (твёрдый углекислый газ) и водяного льда, а также фото марсохода Zhurong («Чжуронг»), осуществляющего съёмку поверхности Красной планеты. Помимо ледяной шапки на снимке видны кратер имени советского конструктора Сергея Королева и дюнное поле Олимпия.

Снимок марсохода подтверждает рабочее состояние аппарата. Zhurong сфотографирован на фоне типичного рельефа Марса. На передачу фото ушло около 19,5 минуты. За это время работы марсоход преодолел расстояние в 1400 м, собрав вместе с зондом 560 Гбайт данных о Марсе.

Зонд «Тяньвэнь-1» находится на орбите Марса 526 дней. Его запустили вместе с марсоходом 23 июля 2020 года с космодрома Вэньчан с помощью ракеты-носителя Чанчжэн-5 (CZ-5).

Цель миссии — найти следы жизни на Марсе и определить возможность поселения здесь человека. В рамках миссии китайские учёные занимаются исследованием морфологии и геологических характеристик поверхности Марса, размещения грунта и льда, атмосферной ионосферы и характера окружающей среды, а также физических полей и внутренней структуры Красной планеты.



