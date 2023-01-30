2023-01-30
Вчені розповіли про «величезну органічну різноманітність» метеорита з Марса
Вивчення метеорита допоможе зрозуміти, чи існувало коли-небудь життя на Червоній планеті, інформує
Метеорит було викинуто з Марса 700 тисяч років тому© NASA
Вчені з Технічного університету Мюнхена вивчили метеорит Тіссінт, який у 2011 році впав неподалік однойменного села в Марокко. Дослідники знайшли в ньому «величезну органічну різноманітність», яка може допомогти зрозуміти, чи існувало коли-небудь життя на Червоній планеті, повідомляє
Органічні молекули складаються з атомів вуглецю, пов'язаних з атомами водню, але можуть містити кисень, азот та інші елементи. Чотири основні класи органічних молекул включають вуглеводи, білки, нуклеїнові кислоти та ліпіди.
Фаїна Вауліна, ZN.ua