Вчені розповіли про «величезну органічну різноманітність» метеорита з Марса

Вивчення метеорита допоможе зрозуміти, чи існувало коли-небудь життя на Червоній планеті, інформує ZN.ua.

Вчені розповіли про «величезну органічну різноманітність» метеорита з Марса
Метеорит було викинуто з Марса 700 тисяч років тому
© NASA

Вчені з Технічного університету Мюнхена вивчили метеорит Тіссінт, який у 2011 році впав неподалік однойменного села в Марокко. Дослідники знайшли в ньому «величезну органічну різноманітність», яка може допомогти зрозуміти, чи існувало коли-небудь життя на Червоній планеті, повідомляє Science Alert.

Органічні молекули складаються з атомів вуглецю, пов'язаних з атомами водню, але можуть містити кисень, азот та інші елементи. Чотири основні класи органічних молекул включають вуглеводи, білки, нуклеїнові кислоти та ліпіди.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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