Вчені розповіли про «величезну органічну різноманітність» метеорита з Марса

Вчені з Технічного університету Мюнхена вивчили метеорит Тіссінт, який у 2011 році впав неподалік однойменного села в Марокко. Дослідники знайшли в ньому «величезну органічну різноманітність», яка може допомогти зрозуміти, чи існувало коли-небудь життя на Червоній планеті, повідомляє Science Alert.

Органічні молекули складаються з атомів вуглецю, пов'язаних з атомами водню, але можуть містити кисень, азот та інші елементи. Чотири основні класи органічних молекул включають вуглеводи, білки, нуклеїнові кислоти та ліпіди.