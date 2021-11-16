В Чехии обнаружили новый штамм коронавируса Delta

Этот подвариант активнее передается, но имеет примерно такую же стойкость к антителам, что и другие разновидности "Дельты".

В Чехии обнаружили новый штамм коронавируса Delta
Фото: Київрада

На территории Чехии впервые обнаружили три случая инфицирования разновидностью AY 4.2. штамма коронавируса Delta.

Об этом заявила директор Государственного института общественного здоровья Чехии Барбора Мацкова, передает iDnes.

"Распространение подварианта AY 4.2. сейчас тщательно контролируется. Его частота несколько растет в европейских странах, например в Великобритании. Согласно результатам исследований, этот подвариант активнее передается, но имеет примерно такую же устойчивость к антителам, что и другие разновидности "Дельты", – отметила Мацкова.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сейчас изучает этот подвариант, чтобы выяснить, может ли он быть более устойчивым к вакцинации или лечению.

Как сообщает МОЗ Чехии, за прошедшие сутки в стране выявлено 5650 случаев COVID-19 - это один из самых высоких показателей от начала пандемии. В больницах находятся 3803 инфицированных.

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