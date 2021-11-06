У губок обнаружили клетки-предшественники нейронов

Новое исследование показало, что губки содержат клетки, которые обладают некоторыми свойствами нейронов. Они могут быть эволюционными предшественниками настоящих клеток мозга.

Jacob Musser, Giulia Mizzon, Constantin Pape, Nicole Schieber/EMBL

Исследователи обнаружили, что у губок, не имеющих мозга, есть клетки-предшественники нейронов. Открытие поможет лучше понять эволюцию нашей нервной системы и структуру мозга

У большинства животных есть мозг или, по крайней мере, нейроны — клетки, которые являются его строительными блоками. Нейроны передают электрические сигналы по всей нервной системе и могут взаимодействовать друг с другом, высвобождая химические вещества — нейромедиаторы.

У губок нет ничего похожего на нейроны, синапсы или мозг. Но в новой работе ученые обнаружили, что у них могут быть предшественники этих структур. Авторы изучали пресноводную губку под названием Spongilla lacustris. Исследователи разламывали губки и просматривали отдельные клетки, чтобы увидеть активные гены.

Работа ученых показала, что губки состояли из 18 различных типов клеток, каждый из которых обладал различным типом генной активности. Затем исследователи окрашивали различные клетки, чтобы выяснить, где они находятся в организме. В результате авторы обнаружили один выделяющийся тип клеток.

Ученые назвали их «нейроидами», потому что у них были длинные «усики», похожие на дендриты нейронов. Биологи нашли в пищеварительной камере губки и обнаружили, что они контактируют со многими другими клетками. Характер активности генов этих клеток показывает, что они выделяют сигнальные химические вещества, аналогичные тем, которые нейроны выделяют в синапсах для связи со своими соседями.

Арендт подчеркивает, что нейроидные клетки губок не являются нейронами. Ученые выяснили, что многие из генов, на которых сосредоточилась команда, экспрессируются в сложных организмах и не являются специфичными для нейронов. Губки могут использовать их для разных целей. Биологи теперь хотят подтвердить или опровергнуть то, что нейроиды на самом деле ведут себя так, как предполагает генетика.

Статья опубликована в журнале Science.



