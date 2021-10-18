Китай отрицает запуск гиперзвуковой ракеты и заявил, что это был многоразовый космический корабль

КНР говорит, что испытывает технологии, которые уже используют на Западе.

Китай отрицает запуск гиперзвуковой ракеты и заявил, что это был многоразовый космический корабль
Чжао Ліцзян
Фото: fmprc.gov.cn

Китай заявил, что не запускал никакой гиперзвуковой ракеты, способной облететь планету. По словам представителя МИД Китая Чжао Лицзяня, на самом деле это был тестовый запуск космической ракеты многоразового использования.

Об этом пишет Bloomberg.

"Насколько мы понимаем, это испытание было рутинным тестовым пуском космического корабля для отработки технологии многоразового использования", - сказал спикер.

По словам Чжао, подобные тесты имеют большое значение для снижения стоимости космических полетов. "В мире есть много компаний, которые проводили подобные испытания", - добавил он.

Он отметил, что Китай настроен на мирное использование космоса на благо человечества.

Напомним, что накануне газета Financial Times сообщила об испытаниях Китаем новой гиперзвуковой ракеты, способной нести ядерный боезаряд. Запуск состоялся в августе (хотя китайский МИД утверждает, что испытания проходили в июле) и якобы застал американскую разведку врасплох.

По данным источников издания, ракета с гиперзвуковым планирующим летательным аппаратом пролетела через низкоорбитальное пространство, облетев земной шар, после чего снизилась для поражения цели, но упала, не долетев до нее около 33 км.

Издание также добавило, что китайская ракета способна пролететь через южный полюс, что может создать трудности для США, поскольку система противоракетной обороны страны сосредоточена в основном на северном направлении.

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