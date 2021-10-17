Моделирование показало, что атомная бомбардировка астероидов может спасти Землю от смертельной угрозы

Атомная бомбардировка астероидов как средство защиты Земли от смертельной угрозы оправдана только в кино, тогда как на практике разрушение массивных космических тел обернётся не менее смертельным залпом каменной шрапнели сразу по всей нашей планете. Но всё может оказаться не так плохо, показало новое моделирование. Если атомную бомбу взорвать рядом с астероидом за месяц до столкновения, то почти все осколки пролетят мимо Земли.

Моделирование, проведенное исследователями из Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса (LLNL), показало, что атомное разрушение астероида может быть жизнеспособным вариантом, даже если до ожидаемого столкновения остались считанные месяцы. Впрочем, задача доставить ядерный боеприпас в заданную точку космического пространства — это та ещё проблема.

Лаборатория LLNL, как и ряд других национальных лабораторий США , располагает мощным инструментарием для моделирования атомных взрывов. Поэтому к исследованию должно отнестись со всем вниманием. До сих пор сценарий атомной бомбардировки астероидов не рассматривался учёными ввиду его очевидной опасности для Земли, но выходит, что зря. Моделирование показало, что взрыв атомной бомбы мощностью в одну мегатонну прямо над поверхностью 100-метрового астероида отведёт от Земли 99?% его массы, если взрыв произвести за месяц до ожидаемого столкновения с Землёй.

Если бомбу взорвать за два месяца до столкновения, то от Земли будет уведено 99,9?% массы астероида. Для по-настоящему смертельных для человечества астероидов большего диаметра атомные удары необходимо наносить сериями, но минимум за шесть месяцев до столкновения. В процессе моделирования, кстати, учитывались существенные гравитационные влияния на астероид со стороны космических объектов Солнечной системы, поэтому данные прогноза максимально приближены к реальному положению дел.

В настоящий момент NASA придерживается концепции мягкого изменения траекторий опасных для Земли астероидов. Спутники предполагается ронять на астероиды с космическими скоростями, чтобы кинетическая энергия ударов смещала траектории с опасных для Земли. Первый эксперимент в этом направлении должен начаться 23 ноября. В космос к двойной системе астероидов Дидим и Диморф будет отправлен ударный спутник миссии DART, который ударит в меньший из них (Диморф) и, как ожидается, изменит его траекторию. С этим экспериментом тоже не всё однозначно, но с чего-то надо начинать. Когда на условном горизонте появится смертельный для Земли астероид, экспериментировать будет поздно.



