Ученые создали имплант для лечения депрессии

Устройство размером со спичечный коробок размещают в черепе больного и подсоединяют к мозгу.

Ученые создали имплант для лечения депрессии
Фото: UCSF

Американские ученые изобрели электрический имплант, который может обнаруживать и лечить тяжелую депрессию. Устройство размером со спичечный коробок размещают в черепе больного и подсоединяют к мозгу.

Специалисты заявили, что уже получили обнадеживающие результаты, передает ВВС со ссылкой на публикацию в Nature Medicine journal.

Первой пациенткой стала 36-летняя Сара, которой установили устройство более чем год назад. Женщина говорит, что он кардинально изменил ее жизнь.

Имплант работает постоянно, но импульс срабатывает только тогда, когда пациентка нуждается в этом.

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско подчеркивают, что пока слишком рано говорить, может ли устройство помочь другим пациентам с трудноизлечимой депрессией, но они надеются и планируют дополнительные клинические испытания.

Ранее ученые признали депрессию одной из смертельных болезней, от которых люди страдают больше всего.

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