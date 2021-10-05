Нобелевскую премию по физике получили трое ученых за моделирование сложных систем

Награду поделили двое климатологов и физик-теоретик.

Нобелевскую премию по физике получили климатологи Сюкуро Манабэ и Клаус Гассельманн, а также физик-теоретик Джорджо Паризи.

Церемония объявления лауреатов состоялась во вторник, 5 октября, в Шведской королевской академии наук.

BREAKING NEWS:
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2021 #NobelPrize in Physics to Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann and Giorgio Parisi “for groundbreaking contributions to our understanding of complex physical systems.” pic.twitter.com/At6ZeLmwa5

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2021

Паризи, который получил половину премии, известен своими работами в области квантовой хромодинамики и является одним из авторов пертурбативного уравнения ДГЛАП. Нобелевский комитет отметил его за "открытие взаимодействия беспорядка и флуктуаций в физических системах различных масштабов - от атомного до планетарных".

Климатологи Манабэ и Гассельман получили вторую половину премии за физическое моделирование климата Земли.

Напомним, что нобелевская неделя началась в понедельник с вручения премии в области медицины. Ее получили физиолог Дэвид Джулиус и биолог Ардем Патапутян за исследования реакции организма на температуру и прикосновения.

В среду, 6 октября, станет известно, кто получил нобелевку по химии, 7 октября - по литературе. Премию мира присудят 8 октября, а экономических лауреатов объявят 11 числа.

Вручение премий состоится 10 декабря. Из-за пандемии, как и в прошлом году, ее проведут в онлайн-формате.

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