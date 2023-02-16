Сонячна система може виявитися унікальною для Всесвіту – вчені

Дослідники вважають, що наш тип системи – найрідкісніший, інформує ZN.ua.

Сонячна система може виявитися унікальною для Всесвіту – вчені
Сонячна система відноситься до найменш поширеного типу систем
© NASA

Астрономи запропонували класифікацію планетних систем, розділивши їх на чотири категорії, ґрунтуючись на розмірі та розташуванні їхніх планет. І вона показала, що тип нашої Сонячної системи – найрідкісніший, повідомляє New Atlas.

Вчені десятиліттями шукають планети поза нашою системою. В результаті вони відкрили вже 5300 екзопланет, які містяться у 3910 планетних системах. Дослідники класифікували ці планети, ґрунтуючись на їхніх характеристиках: кам'янисті, газові гіганти, суперземлі, міні-нептуни та водні світи.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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