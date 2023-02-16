2023-02-16
Сонячна система може виявитися унікальною для Всесвіту – вчені
Дослідники вважають, що наш тип системи – найрідкісніший, інформує
Сонячна система відноситься до найменш поширеного типу систем© NASA
Астрономи запропонували класифікацію планетних систем, розділивши їх на чотири категорії, ґрунтуючись на розмірі та розташуванні їхніх планет. І вона показала, що тип нашої Сонячної системи – найрідкісніший, повідомляє
Вчені десятиліттями шукають планети поза нашою системою. В результаті вони відкрили вже 5300 екзопланет, які містяться у 3910 планетних системах. Дослідники класифікували ці планети, ґрунтуючись на їхніх характеристиках: кам'янисті, газові гіганти, суперземлі, міні-нептуни та водні світи.
Фаїна Вауліна, ZN.ua