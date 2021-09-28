Ученые реконструировали лица трех древних египтян с помощью 2000-летней ДНК

Исследователи восстановили лица трех древних египетских мужчин с помощью ДНК, возраст которой составляет более 2000 лет.

Ученые реконструировали лица трех древних египтян с помощью 2000-летней ДНК

Изображение albertr с сайта Pixabay

Возраст трех мумий оценивается от 2023 до 2797 лет

Как сообщает Live Science, в 2017 году ученые из Института науки истории человечества Макса Планка в Тюбингене, Германия, секвенировали ДНК трех мумий из Абусир эль-Мелек (древняя община к юго-западу от Каира). Они были захоронены между 1380 г. до н.э. и 425 г. н.э. На тот момент это была первая успешная реконструкция генома древнеегипетской мумии.

Теперь исследователи из Parabon NanoLabs использовали генетические данные для создания трехмерных моделей лиц мумий с помощью процесса, называемого судебно-медицинским фенотипированием ДНК.

Специалисты также спроектировали трехмерные сетки, описывающие черты лица мумий, и рассчитали тепловые карты, чтобы определить различия между тремя людьми и выделить детали каждого лица. После этого тепловые карты объединили с результатами ДНК-анализа, выявившего происхождение мужчин, цвет их кожи, волос и глаз.

Ученые реконструировали лица трех древних египтян с помощью 2000-летней ДНК

Parabon NanoLabs

Реконструкция показала, что предки этой троицы были больше похожи на нынешних жителей Средиземноморья и Ближнего Востока, чем на сегодняшних египтян. Исследователи утверждают, что этих людей была светло-коричневая кожа, темные глаза и волосы и не было веснушек.

Результаты исследования будут представлены на этой неделе на 32-м Международном симпозиуме по идентификации человека (32nd International Symposium on Human Identification) в городе Орландо, США.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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