Как ученые раскрыли тайну знаменитого "WOW!"-сигнала

Странный и мощный сигнал «WOW!» зафиксировали в 1977 году, и долгие годы ученые ломали голову над загадкой его происхождения.

Как ученые раскрыли тайну знаменитого

15 августа 1977 года радиотелескоп, расположенный в Государственном университете штата Огайо, зафиксировал нечто странное. Он занимался сканированием на предмет возможных сигналов от инопланетных цивилизаций в рамках проекта SETI и в тот день нашел невероятно сильный сигнал, пришедший со стороны созвездия Стрельца. Он длился около минуты, и с тех пор больше ни разу не был зафиксирован.

Сигнал был настолько сильный, что астроном Джерри Эман, который первым это заметил, обвел его красной ручкой и на полях написал «Wow!» (или «Ого!», если переводить на русский язык), Так сигнал обрел свое название, и с тех пор получил легендарный статус, а также стал одним из самых часто упоминаемых аргументов в пользу существования инопланетных цивилизаций.

Антонио Парис изучал сигнал долгие годы, и в 2016 году выпустил статью вместе со своим коллегой Эваном Дэвисом, где предполагал, что сигнал могла вызвать комета, пролетающая через солнечную систему. Кандидатки две — либо 266P/Christensen, либо P/2008 Y2 (Gibbs), которые находились в требуемой зоне на момент фиксации сигнала.

У обеих комет есть большие водородные облака, окружающие их, которые могут производить сигнал, вроде того, что был пойман в 1977 году. Четыре месяца в конце 2016 года и начале 2017 Парис провел, изучая с помощью телескопа комету 266Р, и нашел сильные сигналы, напоминающие тот самый «WOW!».

Парис также исследовал несколько сходных комет и нашел водородные облака и сигналы такого же типа, так что если даже кометы 266Р в том секторе не было, источником «WOW!» могло быть и другое подобное небесное тело.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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