Астрономы обнаружили тысячи ранее неизвестных источников радиосигналов

Мощный радиотелескоп, изучающий галактику-спутник Млечного Пути, обнаружил тысячи ранее неизвестных источников радиосигналов.

Австралийский телескоп ASKAP – это один из самых чувствительных радиотелескопов на сегодняшний день. Он изучает радиоспектр Вселенной, чтобы получить более подробную информацию о том, как она развивалась с течением времени.

«Новое, четкое изображение демонстрирует тысячи радиоисточников, которые мы никогда раньше не видели», — пояснила астроном Клара Пеннок из Кильского университета в Великобритании.

По ее словам, большинство из них на самом деле являются галактиками в миллионах или даже миллиардах световых лет от Большого Магелланова Облака – именно эту область сейчас и исследует команда, работающая с ASKAP. Обычно галактики становятся заметными из-за сверхмассивных черных дыр в их центрах, которые можно обнаружить на всех длинах волн, особенно в радиоспектре. Но теперь мы также начинаем находить много галактик, в которых звезды еще только образуются, причем с огромной скоростью.

«Объединение этих данных с предыдущими наблюдениями с помощью рентгеновских, оптических и инфракрасных телескопов позволит нам исследовать эти галактики чрезвычайно подробно», — уверяют ученые

Большое Магелланово Облако — это карликовая спиральная галактика, которая вращается вокруг Млечного Пути на расстоянии около 160 000 световых лет. В конце концов, примерно через 2,4 миллиарда лет она будет поглощена Млечным путем, но на данный момент такая близость делает ее отличным объектом для изучения структуры галактик и жизненного цикла звезд.



