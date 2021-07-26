Марсианский вертолёт NASA завершил 10-й полёт — за всё время машина покрыла расстояние в 1,6 км

Марсианский вертолёт NASA Ingenuity 24 июля успешно завершил свой десятый и самый сложный полёт над поверхностью Красной планеты. Об этом американское аэрокосмическое агентство сообщило в Twitter . В общей сложности с апреля этого года винтокрылая машина преодолела 1,6 км воздушного пространства Марса.

Источник изображений: NASA

В рамках последнего полёта вертолёт прошёл по заданному маршруту из десяти контрольных точек на рекордной для него высоте 12 метров в районе под названием «Поднятые хребты». Там он вёл разведку для марсохода Perseverance. С момента взлёта и до самой посадки аппарат находился в воздухе Красной планеты 165,4 с, преодолев 95 м.

Маршрут последнего полёта Ingenuity. Справа область взлёта, слева — место посадки

«С успешным завершением 10-го запуска мы пролетели в общей сложности 1,6 км воздушного пространства Марса», — сообщили инженеры Лаборатории реактивного движения NASA, отвечающие за миссию вертолёта.

Аэрокосмическое агентство днём ранее сообщило, что собирается провести съёмку марсианского региона «Поднятые хребты», которую команда миссии марсохода Perseverance находит интригующей и планирует посетить в будущем. В настоящий момент специалисты изучают данные и снимки, полученные камерами вертолёта Ingenuity в этой области.

Свою основную задачу — доказать возможность полётов в атмосфере Марса — аппарат выполнил ещё в апреле этого года, совершив пять успешных полётов по заданным маршрутам. Миссию вертолёта Ingenuity было решено продлить. NASA использует его в качестве разведчика для марсохода Perseverance.



