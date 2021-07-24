NASA разрешило Boeing провести тестовый полёт корабля Starliner к МКС 30 июля

Более 18 месяцев прошло с тех пор, как первая тестовая попытка корабля Boeing CST-100 Starliner добраться до Международной космической станции (МКС) закончилась неудачей. Вторая попытка сделать это состоится 30 июля — именно на эту дату назначен старт, одобренный Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США .

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Если всё пойдёт по намеченному плану, то Starliner будет запущен с площадки космодрома на мысе Канаверал 30 июля в 14:53 по местному времени (21:53 МСК) с помощью ракеты-носителя Atlas V. Если же по каким-то причинам старт будет отложен, то повторная попытка запуска состоится не ранее 3 августа.

Цель миссии, которая получила название Orbital Flight Test-2 и будет выполняться в автоматическом режиме без экипажа на борту, заключается в проверке возможностей Starliner. Очевидно, что с момента предыдущего пуска корабль был доработан и прошёл серию наземных тестов, после чего было принято решение о его повторном испытании в реальных условиях.

Специалисты NASA намерены оценить способность корабля Boeing справляться со всеми аспектами полёта, включая пуск, стыковку и возвращение на Землю. Если этот полёт будет признан успешным, то в дальнейшем Boeing сможет перейти к испытаниям Starliner с экипажем на борту. Согласно имеющимся данным, первый пилотируемый полёт Starliner может состояться уже в этом году.



