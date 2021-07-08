Метан на одном из спутников Сатурна может указывать на присутствие жизни, считают учёные

Учёные из Аризонского университета пришли к выводу, что ни один из известных природных процессов не может производить такое количество метана, которое имеется на Энцеладе, одном из спутников Сатурна. Исследователи предполагают, что на небесном теле могут происходить либо неизвестные природные процессы, в результате которых в атмосферу выбрасываются частицы метана, либо там есть биологическая жизнь.

Источник изображений: NASA

Много лет назад, когда космический зонд «Кассини-Гюйгенс» изучал систему Сатурна и его спутников, аппарат обнаружил на Энцеладе выбросы водяного пара, азота, углекислого газа, метана, а также других соединений. Сатурн удалён от Солнца больше, чем Юпитер, поэтому на его спутниках ещё холоднее. Однако, как и Юпитер, Сатурн обладает мощной гравитацией. Когда его спутники вращаются по орбите, притяжение планеты буквально растягивает поверхность спутников, оставляя на ней разрывы или разломы. Также в этот момент происходит процесс, называемый приливным разогревом. Если добавить сюда геологическую активность и подлёдный жидкий океан Энцелады, то получится идеальный рецепт для гидротермальных источников. Именно они создают те самые выбросы, в которых зонд «Кассини-Гюйгенс» обнаружил различные соединения, включая метан, говорят учёные.

Хотя метан может производиться и не биологическим путём всё же, как известно, основным его источником на Земле являются продукты деятельности живых организмов. Он образуется в кишечнике жвачных животных, а также в результате жизнедеятельности некоторых микроорганизмов, таких как археи. По этой причине обнаружение этого газа в атмосфере других небесных тел всегда интересовало учёных. Те же марсоход «Кьюриосити» и орбитальный зонд Trace Gas Orbiter не один год собирали информацию о выбросах метана в атмосфере Марса.

Гейзеры, обнаруженные зондом «Кассини-Гюйгенс» на Энцеладе в 2005 году

В настоящее время не проводятся миссии по исследованию Энцелада, однако учёные из Аризонского университета решили разобраться в том, что же могло вызвать всплески метана в атмосфере спутника Сатурна с помощью компьютерного моделирования. Для этого они разработали математическую модель, с помощью которой можно было бы объяснить или хотя бы предположить, что же может происходить под толстой ледяной коркой Энцелада.

«Мы хотели знать могут ли земноподобные микробы, использующие воду для производства метана, объяснить удивительное количество этого газа, обнаруженное "Кассини". Поиск таких микробов, известных как метаногены, на морском дне Энцелада потребует очень сложных глубоководных миссий, на запуск которых не стоит рассчитывать в ближайшие десятилетия», — говорит биолог и соавтор исследования Реджис Феррье (Regis Ferriere) из Университета Аризоны.

Разработка математической модели оказалась очень кропотливой. В ней учитывались химические и органические соединения, обнаруженные зондом «Кассини» в 2005 году, температура морского дна и гидротермальных источников спутника, а также влияние, которое микробы могли бы оказать на его окружающую среду и процессы, благодаря которым метан образуется на Земле.

В конце концов, учёные пришли к выводу, что наблюдаемые объёмы содержания метана в атмосфере Энцелада были слишком высокими, чтобы являться результатом известных геохимических процессов. С одной стороны, это может означать, что в глубинах океана спутника могут быть микробы. Другим возможным объяснением могут являться происходящие в недрах спутника некие неизвестные на Земле геохимические процессы. Например, метан мог попасть внутрь спутника во время формирования небесного тела, а теперь, под воздействием вышеуказанных гравитационных факторов, просто сочится наружу.



