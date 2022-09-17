Кільця Сатурна – залишки його колишнього супутника – гіпотеза

Кільця Сатурна дуже витончені, але пояснити їхнє походження дуже непросто. Планетологи висунули нову гіпотезу про їхнє походження, пише журнал Science.

Відповідно до неї, близько 160 мільйонів років тому, крижаний супутник Сатурна був розірваний на частини, коли його орбіта надто близько підійшла до планети. Колишній супутник газового гіганта, що перетворився на уламки льоду кільця, планетологи назвали Кризаліс.