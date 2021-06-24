Днепр может потерять до 20% к концу века из-за изменений климата, - исследование

Водный сток Южного Буга рискует снизиться на треть.

Днепр может потерять до 20% к концу века из-за изменений климата, - исследование
Фото: Макс Требухов

К концу века из-за климатических изменений водный сток в Днестре и в Южном Буге может снизиться на треть, а в Днепре - на 20%.

Чтобы это предотвратить, нужно уменьшать выбросы парниковых газов и переходить на чистые источники энергии уже к середине века. Таковы результаты исследования "Анализ влияния климатических изменений на водные ресурсы Украины", которое презентовала ОО Экодия совместно с учеными. Ученые проанализировали, как будут меняться реки по двум различным сценариям изменения климата: "мягкому", предусматривающему уменьшение выбросов парниковых газов в соответствии с Парижским соглашением, и "жесткому", при котором никакие меры по борьбе с климатическим кризисом не будут приняты. Результаты показывают, что к концу века в большинстве бассейнов Украины речной сток уменьшится в обоих сценариях:

  • В бассейне Днепра предусматривается снижение водного стока в среднем до -20% (и до 24% летом), с января по март возможно небольшое увеличение.
  • В бассейне Западного Буга сток может уменьшиться в среднем от 28% до 30% во все месяцы, кроме февраля; наибольшее снижение ожидается осенью (до 32%).
  • В бассейне Днестра по "жесткому" сценарию на конец века ожидается катастрофическое снижение стока - в отдельные месяцы до 36-38%.
  • Уменьшение водного стока бассейна реки Припять будет находиться в диапазоне от -12 до -23%, однако уменьшение стока в период летней засухи может достичь 37%.
  • В бассейне Десны значительных изменений не прогнозируется, а вот в январе-марте речной сток наоборот может вырасти от 28% до 45%; в другие месяцы ожидается незначительное уменьшение стока.
  • В бассейне Южного Буга в конце века ожидается существенное снижение среднего годового стока - до 30%, а в отдельные месяцы - до 45%.

От недостатка воды будут страдать различные отрасли экономики. В первую очередь, ее почувствует на себе сельское хозяйство, которое уже сейчас страдает от засух. Среди уязвимых отраслей также - энергетика и металлургия, которые уже сейчас являются крупнейшими потребителями воды. Пострадает и коммунальное хозяйство - вплоть до ограничения водоснабжения для населения, которое коснется и крупных городов. "В целом, исследования показывают, что если выбросы парниковых газов будут продолжать расти, уменьшение водности в реках будет существенно сильнее, чем по "мягкому" сценарию, который предусматривает сокращение выбросов. Это еще раз подчеркивает, что катастрофических последствий можно избежать, если страны примут амбициозные цели по сокращению выбросов парниковых газов, перейдут на возобновляемые источники энергии и будут сохранять природные экосистемы", - комментирует Софья Садогурская, эксперт по вопросам изменения климата ОО "Экодия".

Исследования проводились в рамках Инициативы по развитию экологической политики и адвокации в Украине, осуществляемой Международным фондом "Возрождение" при финансовой поддержке Швеции, а также в рамках реализации проекта, который финансирует Федеральное министерство экологии, охраны природы и ядерной безопасности Германии в рамках проекта Международной Климатической инициативы (ИКИ) и при финансовой поддержке Шведского агентства международного развития (SIDA) через Шведское общество охраны природы (SSNC).

Напомним, в апреле прошлого года в Украине наблюдался самый низкий за 100 лет уровень воды в реках. Это было обусловлено бесснежной зимой и отсутствием дождей.

Урожай зерна в Украине из-за засухи и COVID-19 в 2020 году был на 10 млн тонн меньше, чем за год до этого.

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