NASA впервые показало ракету, на которой астронавты полетят на Луну

Запустить ракету в первый полет планируют уже в этом году.

Американское космическое агентство NASA впервые полностью собрало и показало миру свою сверхтяжелую ракету, на которой астронавты в этом десятилетии полетят на Луну.

Фото: NASA

Инженеры Космического центра Кеннеди во Флориде спустили 65-метровую основную ступень ракеты Space Launch System (SLS, Система космического запуска) между двумя ускорителями, впервые соединив все три основных элемента суперракеты.

Запустить ракету в первый полет NASA планирует в этом году, передает ВВС.

Во время этого полета, названного "Миссия "Артемида-1", ракета SLS выведет к Луне космический корабль нового поколения "Орион". Астронавтов, правда, в нем не будет: NASA хочет сначала испытать всю систему в беспилотном режиме, и только потом, в 2023 году, запустить ее с людьми на борту.

Сверхтяжелая ракета SLS состоит из гигантской, высотой с двадцатиэтажный дом, основной ступени с баками с горючим и четырьмя мощными двигателями и из двух твердотопливных ускорителей длиной (высотой) 54 метра каждый.

Фото: NASA

Фото: NASA

Твердотопливные ускорители будут разгонять ракету в начальной фазе полета - во время первых двух минут.

Работники Космического центра Кеннеди сначала подняли краном основную ступень, перевели ее из горизонтального в вертикальное положение, опустили между двумя ускорителями, уже стоявшими в мобильном пусковом комплексе, и соединили их.

Вся эта конструкция пока стоит в гигантском сборочном цехе. В мобильном пусковом комплексе ракету сначала будут тестировать, а затем он вывезет ее на стартовую площадку.

Устанавливать твердотопливные ускорители на пусковой комплекс начали еще в прошлом ноябре. Основная же ступень все это время проходила основательное тестирование на стенде в штате Миссисипи.

В марте конструкторы и инженеры успешно провели стендовый запуск двигателей продолжительностью восемь минут - именно столько времени понадобится SLS, чтобы выйти из земной атмосферы.

Затем основную ступень привезли на барже в Космический центр Кеннеди.

Миссия "Артемида-3", которая впервые с 1972 года высадит на поверхность Луны людей, должна стартовать в ближайшие годы.

Контракт на создание космического судна для доставки астронавтов NASA на Луну выиграла компания SpaceX, принадлежащая американскому изобретателю и миллиардеру Илону Маску.

Цель программы Artemis - высадка двух астронавтов у южного полюса Луны в 2024 году и обеспечение постоянного присутствия людей на спутнике до конца десятилетия. Этого NASA рассчитывает достичь с помощью международных партнеров, а также при содействии частных компаний.

В прошлом году в мае NASA представило международные правила освоения Луны.