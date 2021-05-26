Lockheed Martin и General Motors разработают для NASA лунный электромобиль

Американские компании Lockheed Martin и General Motors разработают для NASA электрический лунный автомобиль. Его планируется использовать в рамках пилотируемой космической программы Artemis по исследованию спутника Земли. Проект получил название Lunar Terrain Vehicle.

Источник изображения: Lockheed Martin

В течение текущего десятилетия США планируют отправить исследовательские роботизированные и пилотируемые миссии на спутник Земли, а также основать там обитаемую исследовательскую базу. На недавно прошедшей презентации руководили Lockheed Martin и General Motors сообщили, что их разработка будет оснащена технологиями автономного движения. Кроме того, разрабатываемое лунное транспортное средство будет обладать «существенно более высоким запасом хода» по сравнению с лунными автомобилями (Lunar Roving Vehicle, LRV), которые использовались в ходе миссий «Аполлон-15», «Аполлон-16» и «Аполлон-17» в начале 70-х годов прошлого века.

Обе компании решили сотрудничать после того, как NASA обратилось к частному сектору с предложением разработать для лунной программы Artemis два типа лунных транспортных средств: открытый ровер Lunar Terrain Vehicle (или LTV) и более крупный закрытый мобильный комплекс Lunar Surface Science Mobility System. Второй будет представлять собой герметичную многоколёсную мобильную исследовательскую лабораторию.

Для LTV американское аэрокосмическое агентство NASA выдвинуло лишь несколько ключевых требований. Лунный ровер должен быть оснащён технологиями автономного передвижения и системой машинного зрения, управляемой с Земли, для перемещения в неблагоприятных условиях лунной поверхности. Кроме того, транспортное средство должно быть полностью электрическим, способным подзаряжать себя самостоятельно, например, с помощью бортовых солнечных панелей или других систем, а также с помощью внешней инфраструктуры, которую планируется разместить на Луне. Помимо этого, LTV должен быть способен перевозить двух экипированных астронавтов, а также любую полезную нагрузку массой до 500 кг на расстояние хотя бы двух километров на одном заряде батарей. От лунного автомобиля требуется прочная конструкция, способная выдерживать неблагоприятные условия южного полюса Луны, где температура может варьироваться от +126 в подсолнечной точке до -173 градусов по Цельсию во время лунной ночи.

Лунный автомобиль Lunar Terrain Vehicle находится на ранней стадии разработки, поэтому компании пока не стали сообщать его характеристики, ожидаемый вес и запас хода. Однако по словам вице-президента General Motors Джеффа Райдера (Jeff Ryder), он будет создан из лёгких, прочных и эластичных материалов. Вице-президент Lockheed Martin Кирк Ширеман (Kirk Shireman) добавил, что они хотят создать аппарат с очень продолжительным сроком службы.

Следует добавить, что обе компании уже имеют большой опыт в разработке технологий, которые использовались на Луне. Lockheed Martin и General Motors были одними из тех, кто принимал участие в космической программе «Апполон». General Motors разработала для лунных автомобилей, использовавшихся в миссиях «Аполлон-15», «Аполлон-16» и «Аполлон-17», корпус и колёса. Lockheed Martin в свою очередь принимала участие в разработке посадочных модулей.

В ходе миссии «Аполлон-17» в 1972 году её командир Юджин Сернан (Eugene Cernan), до этого уже летавший к спутнику Земли в рамках миссии «Аполлон-10», но не высаживавшийся на его поверхность, в общей сложности проездил на лунном автомобиле LRV более 35 км и удалялся на нём от лунного посадочного модуля на расстояние более 7 километров.

Юджин Сернан верхом на лунном автомобиле передвигается по ухабистой лунной долине Тавр—Литтров

В Lockheed Martin и General Motors отмечают, что их новый электрический лунный автомобиль сможет проехать гораздо большее расстояние, чем лунные багги программы «Аполлон» и позволит астронавтам «с комфортом заниматься исследованием лунной поверхности, а также побывать в тех местах, где никогда не было человека».



