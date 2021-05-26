Сенат США попытается заставить NASA заключить контракт с Blue Origin на создание лунного корабля

В прошлом месяце NASA заключило контракт со SpaceX на создание корабля для доставки людей на Луну. Космическая компания Джеффа Безоса (Jeff Bezos) Blue Origin также претендовала на этот контракт NASA, и после проигрыша подала жалобу в Счётную Палату США . Теперь Сенат США может создать условия, при которых NASA будет обязано заключить договора с двумя подрядчиками.

theintercept.com

Сенат США сейчас рассматривает «Закон о бесконечных границах», нацеленный на расширение финансирования исследований в области науки и технологий, и предполагающий выделение на науку $110 в ближайшие пять лет. Изначально сенатор штата Вашингтон Мария Кантвелл (Maria Cantwell) планировала передать в рамках этого закона более $10 миллиардов NASA, и большая часть этой суммы пошла бы Blue Origin. Однако сенатор Берни Сандерс (Bernie Sanders), также представляющий штат Вашингтон, внёс поправку в законопроект, отменяющую дотацию в $10 миллиардов. Он заявил, что не видит смысла в том, чтобы финансировать компанию, принадлежащую самому богатому человеку Америки.

Напомним, что Blue Origin проиграла контракт с NASA SpaceX, поскольку требовала за свои услуги в два раза большую сумму. Предложенные Кантвелл поправки не отменили бы договор с SpaceX, но позволили бы или даже обязали бы NASA заключить контракт с ещё одной компанией, которой стала бы Blue Origin. Сенатор считает, что космическое агентство должно обязательно заключить контракты с двумя компаниями, чтобы иметь запасной вариант, если одна из них не сможет выполнить договорённости. Теперь осталось договориться об условиях, как минимум в плане выделения (или не выделения) финансов.

Законопроект находится на рассмотрении в Сенате и ожидается, что в четверг будет проведено окончательное голосование, после чего ему необходимо будет пройти через Палату представителей. Что интересно, согласно раскрытый информации о лоббировании, Blue Origin потратила $625 тысяч на продвижение своих интересов в Сенате за первые три месяца текущего года. Видимо, компания основателя Amazon очень хочет контракт от NASA.

theintercept.com

Отвечая на вопрос издания The Intercept, рассматривает ли агентство поправку Кантвелл как средство отмены принятого им решения, официальный представитель NASA Моника Витт (Monica Witt) отказалась от комментариев.

Стоит заметить, что это не единственный эпизод борьбы между SpaceX и Blue Origin за государственные контракты. В мае 2019 года SpaceX подала иск в Федеральный суд США против решения ВВС исключить её из контракта на $2,3 миллиарда на запуск космических объектов. Вместо этого были профинансированы United Launch Alliance, Northrop Grumman и Blue Origin.



