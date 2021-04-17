Вакцина от коронавируса: ученые говорят, что для создания иммунитета нужно ввести три дозы

Ученые заговорили о том, что для создания устойчивого иммунитета людям нужно ввести три дозы вакцины от коронавируса. Двух доз будет недостаточно. Вакцина от коронавируса будет эффективна лишь тогда, когда ее ведут трижды.

Для создания иммунитета нужна третья доза вакцины от коронавируса, - ученые

Об этом рассказал генеральный директор Pfizer Альберт Бурла. Он считает, что третья доза вакцины от коронавируса понадобится через 6-12 месяцев после того, как человек получит вторую дозу. Руководитель Pfizer также отметил, что одноименная вакцина уже показала свою эффективность против так называемого "африканского" штамма коронавируса.

Однако защита, даже после двух приемов вакцинации, постепенно слабеет, и иммунитет требует подстраховки.

"Защита уменьшается со временем, но через полгода он все еще чрезвычайно высока", - сообщил гендиректор Pfizer.

Однако после полугода иммунитет начинает снижаться, и чтобы поддержать его на высоком уровне, нужна ревакцинация, говорит руководитель фармацевтического концерна.

Для создания иммунитета нужна третья доза вакцины от коронавируса, - ученые

Причем, даже третья вакцинация, по словам Альберта Бурла – не навечно. Вероятней всего, что людям после этого будет нужна ежегодная ревакцинация.

"Вероятный сценарий заключается в том, что будет потребность в третий дозе где-то от шести до 12 месяцев, а затем оттуда будет проводиться ежегодная повторная вакцинация. Но все это нужно подтвердить", – говорит глава концерна.

Напомним, вчера глава Минздрава Максим Степанов анонсировал прибытие в Украину первой партии вакцины Pfizer. А сегодня 117 тысяч доз этой вакцины уже прибыли в нашу страну. Их дали Украине бесплатно в рамках всемирной инициативы COVAX.


Марченко Любов, Тудей

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