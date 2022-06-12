Вакцина от африканской чумы свиней создана во Вьетнаме

Министерство сельского хозяйства Вьетнама на прошлой неделе дало ограниченное разрешение на вакцину против африканской чумы свиней (АЧС). В последние годы болезнь сильно ударила по поголовью свиней в азиатских и европейских странах. Об этом сообщает Science .

Национальная ветеринарная акционерная компания Вьетнама разработала вакцину на основе штамма вируса АЧС, разработанного Службой сельскохозяйственных исследований США , в котором отсутствует ген, связанный с вирулентностью.

Испытание на 20 животных, о котором сообщалось в сентябре 2021 года, обнаружило убедительные доказательства защиты; компания заявляет, что неопубликованные последующие испытания на 131 свинье показали, что 99% тех, кто получил полную дозу, выжили после заражения АЧС.

На основании этих результатов министерство одобрило коммерческое использование вакцины у 600 000 свиней. До сих пор единственным способом борьбы с АЧС ьыло уничтожение всего поголовья в радиусе 20 км от очага.

Эндемичная в Африке, АЧС распространилась на большую часть Европы в 2000-х годах и в Азии в 2018 году, что потребовало выбраковки и привело к нехватке свинины, основного источника белка во всем регионе.