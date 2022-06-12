Вакцина от африканской чумы свиней создана во Вьетнаме
Национальная ветеринарная акционерная компания Вьетнама разработала вакцину на основе штамма вируса АЧС, разработанного Службой сельскохозяйственных исследований США, информирует
Министерство сельского хозяйства Вьетнама на прошлой неделе дало ограниченное разрешение на вакцину против африканской чумы свиней (АЧС). В последние годы болезнь сильно ударила по поголовью свиней в азиатских и европейских странах. Об этом сообщает
Национальная ветеринарная акционерная компания Вьетнама разработала вакцину на основе штамма вируса АЧС, разработанного Службой сельскохозяйственных исследований США, в котором отсутствует ген, связанный с вирулентностью.
Испытание на 20 животных, о котором сообщалось в сентябре 2021 года, обнаружило убедительные доказательства защиты; компания заявляет, что неопубликованные последующие испытания на 131 свинье показали, что 99% тех, кто получил полную дозу, выжили после заражения АЧС.
На основании этих результатов министерство одобрило коммерческое использование вакцины у 600 000 свиней. До сих пор единственным способом борьбы с АЧС ьыло уничтожение всего поголовья в радиусе 20 км от очага.
Эндемичная в Африке, АЧС распространилась на большую часть Европы в 2000-х годах и в Азии в 2018 году, что потребовало выбраковки и привело к нехватке свинины, основного источника белка во всем регионе.