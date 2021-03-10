В Британии нашли очень редкий метеорит, который может содержать "элементы для жизни"

Космический камень весом около 300 граммов состоит из углеродного хондрита.

Метеорит
Фото: Фото метеорита, предоставленное BBC Музеем естественных историй
Метеорит

Метеорит, упавший 28 февраля в Великобритании, относится к чрезвычайно редкому типу. Фрагменты космического камня могут дать ответ на вопрос о ранней истории Солнечной системы и жизни на Земле.

Почти 300-граммовый метеорит был найден в местечке Винчкомб графства Глостершир. Ученые отметили, что он образован из углеродного хондрита - вещества, которое содержит органические элементы и аминокислоты, то есть "ингридиенты для жизни", пишет CNN.

"Я был шокирован, когда увидел, и сразу понял, что это редкий метеорит и абсолютное уникальное явление", - поделился научный сотрудник в области планетарных наук в Открытом университете Ричард Гринвуд. Он является первым ученым, который идентифицировал метеорит.

Фото: Фото анонимного свидетеля, BBC

Огненный шар был замечен тысячами очевидцев в Великобритании и Северной Европе и зафиксирован камерами видеонаблюдения. Он упал на землю в 21:54 GMT 28 февраля.

Сначала космический камень двигался со скоростью почти 14 км в секунду, а затем вошел в атмосферу Земли и упал на дорогу. Частицы метеорита были также найдены вблизи места падения.

Научный сотрудник музея Эшли Кинг сообщила, что почти все метеориты происходят от астероидов, оставшихся после образования Солнечной системы. С помощью них можно узнать о том, как были образованы планеты, подобные Земле.

Этот метеорит является первым, найденным в Великобритании за 30 лет, пишет BBC. Доктор Эшли Кинг из лондонского Музея естественной истории сказала, что ранее в Великобритании не было зарегистрировано ничего подобного.

"Углеродные хондриты уникальны тем, что, по сути, являются остатками от строительных блоков нашей Солнечной системы. Многие из них содержат простые органические вещества и аминокислоты, некоторые - минералы, образованные водой, поэтому это все - ингридиенты для понимания того, как создать планету, пригодную для жизни", - рассказала она.

Напомним, что ровно за год до падения этого метеорита, 28 февраля 2020 года, в небе над Хорватией пролетел и взорвался крупный метеорит. Его дымовой хвост был виден даже на границе со Словенией.

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