2023-02-17
Вчені знайшли метеорит, який упав у Франції
Астероїд виявили за кілька годин до того, як він увійшов до атмосфери Землі, інформує
Метеорит упав у Франції 12 лютого© скриншот видео
Група волонтерів виявила у французькому Руані метеорит, який висвітлив небо над Англією та Францією 12 лютого. Як повідомляє
Метеорит знайшов 18-річний студент Луї Леблан, учасник волонтерського гурту Vigie-Ciel. Він знайшов «темний камінь, який майже зрівнявся з землею поля у місті Сен-П'єр-ле-Віже». Надалі волонтери разом з місцевими жителями планують додатково дослідити місцевість, щоб знайти інші фрагменти метеориту.
Фаїна Вауліна, ZN.ua