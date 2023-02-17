Вчені знайшли метеорит, який упав у Франції

Група волонтерів виявила у французькому Руані метеорит, який висвітлив небо над Англією та Францією 12 лютого. Як повідомляє Space.com , він є фрагментом невеликого астероїда, який згорів в атмосфері Землі всього через кілька годин після того, як його виявили.

Метеорит знайшов 18-річний студент Луї Леблан, учасник волонтерського гурту Vigie-Ciel. Він знайшов «темний камінь, який майже зрівнявся з землею поля у місті Сен-П'єр-ле-Віже». Надалі волонтери разом з місцевими жителями планують додатково дослідити місцевість, щоб знайти інші фрагменти метеориту.