Вчені знайшли метеорит, який упав у Франції

Астероїд виявили за кілька годин до того, як він увійшов до атмосфери Землі, інформує ZN.ua.

Вчені знайшли метеорит, який упав у Франції
Метеорит упав у Франції 12 лютого
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Група волонтерів виявила у французькому Руані метеорит, який висвітлив небо над Англією та Францією 12 лютого. Як повідомляє Space.com, він є фрагментом невеликого астероїда, який згорів в атмосфері Землі всього через кілька годин після того, як його виявили.

Метеорит знайшов 18-річний студент Луї Леблан, учасник волонтерського гурту Vigie-Ciel. Він знайшов «темний камінь, який майже зрівнявся з землею поля у місті Сен-П'єр-ле-Віже». Надалі волонтери разом з місцевими жителями планують додатково дослідити місцевість, щоб знайти інші фрагменти метеориту.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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