Рогозин похвастался ролью корабля «Прогресс» в спасении МКС от мусора, который РоSSия же и создала

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о том, что Международная космическая станция успешно избежала столкновения с фрагментом космического мусора. Удалось это сделать благодаря включению двигателей космического корабля «Прогресс МС-20».

Рогозин отметил, что станция совершила внеплановый маневр уклонения от опасного сближения с фрагментом космического аппарата «Космос-1408». Позже он также опубликовал видео включения двигателей «Прогрессом» для совершения маневра, которое снял космонавт МКС Сергей Корсаков.