Рогозин похвастался ролью корабля «Прогресс» в спасении МКС от мусора, который РоSSия же и создала

Станция могла столкнуться с фрагментом космического аппарата «Космос-1408», информирует ZN.ua.

Рогозин похвастался ролью корабля «Прогресс» в спасении МКС от мусора, который РоSSия же и создала
МКС пришлось уклоняться от роSSийского космического мусора
© NASA

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о том, что Международная космическая станция успешно избежала столкновения с фрагментом космического мусора. Удалось это сделать благодаря включению двигателей космического корабля «Прогресс МС-20».

Рогозин отметил, что станция совершила внеплановый маневр уклонения от опасного сближения с фрагментом космического аппарата «Космос-1408». Позже он также опубликовал видео включения двигателей «Прогрессом» для совершения маневра, которое снял космонавт МКС Сергей Корсаков.


Фаина Ваулина, ZN.ua





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