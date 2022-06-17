2022-06-17
Рогозин похвастался ролью корабля «Прогресс» в спасении МКС от мусора, который РоSSия же и создала
Станция могла столкнуться с фрагментом космического аппарата «Космос-1408», информирует
МКС пришлось уклоняться от роSSийского космического мусора© NASA
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Рогозин отметил, что станция совершила внеплановый маневр уклонения от опасного сближения с фрагментом космического аппарата «Космос-1408». Позже он также опубликовал видео включения двигателей «Прогрессом» для совершения маневра, которое снял космонавт МКС Сергей Корсаков.
Фаина Ваулина, ZN.ua