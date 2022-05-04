2022-05-04
Двигатель роSSийской ракеты взорвался на орбите, образовав новую кучу космического мусора
На данный момент удалось отследить 16 обломков, связанных с инцидентом, информирует
РоSSия создала еще больше космического мусора на орбите Земли© NASA
Космическая деятельность РоSSии привела к появлению новой кучи космического мусора на орбите. Как сообщает
Этот объект представлял собой двигатель космического буксира, который помог вывести на орбиту три спутника системы ГЛОНАСС в 2007 году.
Фаина Ваулина, ZN.ua