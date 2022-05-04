Двигатель роSSийской ракеты взорвался на орбите, образовав новую кучу космического мусора

Космическая деятельность РоSSии привела к появлению новой кучи космического мусора на орбите. Как сообщает Space.com , объект под номером #32398 распался на части 15 апреля, на данный момент удалось отследить 16 осколков, связанных с инцидентом.

Этот объект представлял собой двигатель космического буксира, который помог вывести на орбиту три спутника системы ГЛОНАСС в 2007 году.