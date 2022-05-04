Двигатель роSSийской ракеты взорвался на орбите, образовав новую кучу космического мусора

На данный момент удалось отследить 16 обломков, связанных с инцидентом, информирует ZN.ua.

Двигатель роSSийской ракеты взорвался на орбите, образовав новую кучу космического мусора
РоSSия создала еще больше космического мусора на орбите Земли
© NASA

Космическая деятельность РоSSии привела к появлению новой кучи космического мусора на орбите. Как сообщает Space.com, объект под номером #32398 распался на части 15 апреля, на данный момент удалось отследить 16 осколков, связанных с инцидентом.

Этот объект представлял собой двигатель космического буксира, который помог вывести на орбиту три спутника системы ГЛОНАСС в 2007 году.


Фаина Ваулина, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нас ждет революционное открытие: ученые заинтриговали заявлением о Млечном путиНас ждет революционное открытие: ученые заинтриговали заявлением о Млечном пути
Не имеет аналогов: в Турции нашли уникальную древнюю мраморную ванну, фотоНе имеет аналогов: в Турции нашли уникальную древнюю мраморную ванну, фото
С потеплением климата придут новые вирусы - исследованиеС потеплением климата придут новые вирусы - исследование
SpaceX запустила новый экипаж на МКСSpaceX запустила новый экипаж на МКС
Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) создали акустическую систему, равную по толщине листу бумагиУченые из Массачусетского технологического института (MIT) создали акустическую систему, равную по толщине листу бумаги
Блок рекламы


Похожие новости
SpaceX успешно совершила запуск ракеты с первой полностью коммерческой миссией на МКСSpaceX успешно совершила запуск ракеты с первой полностью коммерческой миссией на МКС
Rocket Lab успешно провела первый пуск ракеты с новой стартовой площадки Pad BRocket Lab успешно провела первый пуск ракеты с новой стартовой площадки Pad B
В марте в Луну врежется часть не американской, а китайской ракетыВ марте в Луну врежется часть не американской, а китайской ракеты
Astra объявила о переносе запуска ракеты с четырьмя спутниками на понедельникAstra объявила о переносе запуска ракеты с четырьмя спутниками на понедельник
SpaceX в 2022 году планирует запустить рекордных 52 ракетыSpaceX в 2022 году планирует запустить рекордных 52 ракеты
У спутника "Сич-2-1" на орбите возникли проблемы со связьюУ спутника "Сич-2-1" на орбите возникли проблемы со связью
Жизнь на суперземлях сможет продержаться дольше из-за лучшей защиты от космического излученияЖизнь на суперземлях сможет продержаться дольше из-за лучшей защиты от космического излучения
SpaceX начала тестировать 140-метровую башню, которую задействует для пуска и посадки сверхтяжёлой ракеты Super HeavySpaceX начала тестировать 140-метровую башню, которую задействует для пуска и посадки сверхтяжёлой ракеты Super Heavy
Этот ядерный двигатель доставит до Марса за 3 месяцаЭтот ядерный двигатель доставит до Марса за 3 месяца
NASA впервые скорректировало курс космического телескопа «Джеймс Уэбб»NASA впервые скорректировало курс космического телескопа «Джеймс Уэбб»
Последние новости
Подгружаем последние новости