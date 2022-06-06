Китай запустил третью миссию с экипажем на новую космическую станцию

Китай успешно запустил еще одну пилотируемую миссию на свою новую космическую станцию, отправив троих астронавтов, которые будут продолжать строительные работы в течение шести месяцев, сообщило Китайское пилотируемое космическое агентство (CMSA), передает CNN.

Астронавты вылетели на космическом корабле Шэньчжоу-14, запущенном ракетой Long March 2F в 10:44 по местному времени. Отправка состоялась из центра запуска спутников Цзюцюань в пустыне Гоби, Внутренняя Монголия.

Команда будет жить и работать в основном модуле Тяньхэ космической станции Тяньгун в течение шести месяцев, прежде чем возвратиться на Землю в декабре. Tiangong означает Небесный дворец.

В состав экипажа входят Чен Дон, Лю Ян и Цай Сючже, которые, как ожидается, прибудут на космическую станцию примерно через 6,5 часа после запуска корабля.

Чен, командир миссии, находился на борту китайской пилотируемой космической миссии «Шэньчжоу-11» в 2016 году и по-прежнему побил рекорд по пребыванию в космосе китайским астронавтом. Лю стала первой китаянкой в космосе в 2012 году во время миссии Шэньчжоу-9.