Арабская межпланетная станция «Надежда» прислала своё первое фото Марса

Мы уже сообщали, что межпланетная станция «Надежда», запущенная в июле прошлого года, несколько дней назад достигла орбиты Марса — это сделало ОАЭ первой арабской страной с научным присутствием на этой планете. Теперь миссия прислала свою первую фотографию Марса.

Арабская межпланетная станция «Надежда» прислала своё первое фото Марса

UAESA/MBRSC/LASP/EMM-EXI

За этим первым изображением последует множество других фотографий и данных с Марса. «Надежда» была выведена на дальнюю орбиту, чтобы изучать погодные и климатические условия Красной планеты. Первая фотография была снята прибором EXI станции «Надежда» с высоты 24 700 км (15 350 миль) над поверхностью Марса в 20:36 по Гринвичу в среду, то есть через день после прибытия на орбиту Красной планеты.

Арабская межпланетная станция «Надежда» прислала своё первое фото Марса

MBRSC

Северный полюс Марса находится в верхнем левом углу изображения. В самом центре, на пересечении дня и ночи, располагается потухший вулкан Олимп — крупнейший в Солнечной системе (высота — 26 км от основания, диаметр — около 540 км). Также на фото хорошо видны три расположенных в ряд потухших вулкана — гора Аскрийская, гора Павлина и гора Арсия. Наконец, на востоке видны частично покрытые облаками долины Маринера — гигантская система марсианских каньонов.

Арабская межпланетная станция «Надежда» прислала своё первое фото Марса

«Передача первого изображения Марса с помощью зонда "Надежда" является определяющим моментом в нашей истории и знаменует присоединение ОАЭ к передовым странам, участвующим в освоении космоса, — сказано в сообщении миссии в Twitter. — Мы надеемся, что эта миссия приведёт к новым открытиям о Марсе, которые принесут пользу человечеству».

Арабская межпланетная станция «Надежда» прислала своё первое фото Марса

Сейчас «Надежда» движется по начальной эллиптической орбите вокруг Марса, которая приближается к планете на расстояние до 1000 км и отдаляется почти на 50 000 км. В течение следующих нескольких недель орбита станет 55-часовой с размерами 22000 км на 43000 км и наклоном к экватору примерно на 25 градусов. Именно с такой высоты аппарат будет проводить исследования. Одна из задач — изучить процесс утечки в космос нейтральных атомов водорода и кислорода — остатков некогда богатых запасов воды Марса. Это расширит понимание того, как прежде тёплая и влажная планета превратилась в холодный, пыльный и иссушённый мир.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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