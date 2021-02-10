В Великобритании обнаружили две новые мутации ковида

В Великобритании с начала эпидемии ковидом заболели более 3,97 млн человек.

В Великобритании обнаружили две новые мутации ковида
Фото: ЕРА/UPG

Британские специалисты обнаружили на территории страны два новых штамма коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Sky News.

По данным телеканала, один из этих штаммов вируса, найденный в Бристоле, считается "вариантом, вызывающим беспокойство". Как свидетельствуют результаты исследований, этот вариант имеет такую же заразность, однако имеющиеся вакцины могут быть не такими эффективными против него.

Между тем, еще один вариант COVID-19, зафиксированный в Ливерпуле, находится "в стадии исследования".

Согласно данным статистического сайта Worldometer, с начала эпидемии коронавируса в Великобритании заразились более 3,97 млн человек, более 113,8 тыс. пациентов умерли.

Напомним, что, по оценкам исследователей, "британский" штамм заразнее на 70%, чем предыдущие мутации. Считается, что он не повышает летальность или тяжесть течения болезни. Всего же известно более 12 тысяч различных мутаций коронавируса.

Этот штамм в декабре был обнаружен в Великобритании. Впоследствии там сообщили об еще одном типе коронавируса, который, по заявлению МОЗ Великобритании, происходит из ЮАР.

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