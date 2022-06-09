2022-06-09
Обнаружение второго повторяющегося быстрого радиовсплеска подняло новые вопросы
Природа этого феномена все еще остается загадкой для исследователей, информирует
Ученые нашли второй повторяющийся радиовсплеск
Международная группа астрономов обнаружила второй быстрый радиовсплеск, который постоянно повторяется. Это подняло вопрос о том, что лежит в основе этого загадочного явления, сообщает
Быстрые радиовсплески (FRB) – это интенсивные, короткие вспышки радиочастотного излучения, которые длятся миллисекунды. Явление обнаружил в 2007 году, но источник этих чрезвычайно энергетических событий все еще остается загадкой для исследователей.
Фаина Ваулина, ZN.ua