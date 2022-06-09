Обнаружение второго повторяющегося быстрого радиовсплеска подняло новые вопросы

Международная группа астрономов обнаружила второй быстрый радиовсплеск, который постоянно повторяется. Это подняло вопрос о том, что лежит в основе этого загадочного явления, сообщает Space.com .

Быстрые радиовсплески (FRB) – это интенсивные, короткие вспышки радиочастотного излучения, которые длятся миллисекунды. Явление обнаружил в 2007 году, но источник этих чрезвычайно энергетических событий все еще остается загадкой для исследователей.