Новые варианты Омикрона вызовут новые волны заболеваемости COVID-19 - исследователи

Спустя почти шесть месяцев после того, как в Южной Африке идентифицировали очередной вариант коронавируса Omicron, две ветви мутаций снова вызывают там всплеск случаев COVID-19, сообщает Юэн Каллауэй, автор журнала “Nature” .

Несколько исследований, опубликованных на прошлой неделе, показывают, что варианты, известные как BA.4 и BA.5, могут частично уклоняться от иммунной защиты, которую имеют переболевшие ранними формами Omicron, а также вакцинированные.

«Мы определенно вступаем в эпоху ренессанса SARS-CoV-2 в Южной Африке, и, похоже, но полностью обусловлен вариантами BA.4 и BA.5», — говорит Пенни Мур, вирусолог из Университета Витватерсранда в Йоханнесбурге, Южная Африка. «Мы наблюдаем сумасшедшее количество заражений. Только в моей лаборатории шесть человек лечатся».

Однако ученые говорят, что пока неясно, вызовут ли BA.4 и BA.5 значительный всплеск госпитализаций в Южной Африке или где-либо еще. Высокий уровень популяционного иммунитета, обеспечиваемый предыдущими волнами инфекции Omicron и вакцинацией, может смягчить большую часть того ущерба, который ранее нанес SARS-CoV-2.

Более того, рост числа BA.4 и BA.5, а также других ответвлений Omicron в Северной Америке может означать, что волны SARS-CoV-2 начинают приобретать предсказуемый характер. «Это первые признаки того, что вирус развивается иначе», по сравнению с первыми двумя годами пандемии, когда варианты вируса, казалось, появлялись из ниоткуда, — говорит Тулио де Оливейра, биоинформатик из Стелленбошского университета в Южной Африке, который руководил одним из исследований.

Анализируя вирусные геномы из клинических образцов, де Оливейра и его коллеги обнаружили , что BA.4 и BA.5 появились в середине декабря 2021 года и начале января 2022 года соответственно. С тех пор распространенность этих линий растет, и в настоящее время на их долю приходится 60–75% случаев COVID-19 в Южной Африке. Исследователи также выявили подобные варианты более чем в дюжине других стран, в основном в Европе.

Основываясь на росте числа случаев BA.4 и BA.5 в Южной Африке, которое в настоящее время составляет в среднем почти 5000 в день, команда де Оливейры подсчитала, что эти варианты распространяются быстрее, чем более ранний Омикрон BA.2.

По словам биолога-эволюциониста Тома Вензелерса из Католического университета Лёвена в Бельгии, «оценивая все данные, кажется, что новая значительная волна заражения обязательно придет».

Джесси Блум, вирусолог-эволюционист из научно-исследовательского центра Fred Hutch в Сиэтле, штат Вашингтон, согласен с тем, что BA.4 и BA.5 распространяются быстрее, чем другие линии Омикронов. «Что до сих пор неясно, так это то, почему они более заразны», — говорит он. Во-вторых, эти варианты Омикрона лучше ускользают от антител, что позволяет им заражать людей с предшествующим иммунитетом.

Способность BA.4 и BA.5 ускользать от иммунитета, пусть и не фатальная, но достаточная, чтобы привести к очередной волне пандемии. Хотя большинство исследователей сходятся на том, что вряд ли эти варианты Омикрона вызовут более серьезное заболевание, чем это наблюдалось во время предыдущей волны, особенно у вакцинированных людей.

Вполне вероятно, что эволюция SARS-CoV-2 может стать похожей на эволюцию других респираторных инфекций, таких как грипп. Соответственно в будущем следует ожидать периодические волны инфекции, сходятся во мнениях исследователи.

Тем не менее ученые предостерегают, что вариант Дельта не исчез полностью, и по мере того, как глобальный иммунитет к Омикрону и его растущему семейству увеличивается, потомок Дельты может вернуться. Каким бы ни был их источник, новые варианты, как кажется, появляются каждые полгода.