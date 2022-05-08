Украинские ученые открыли неожиданное свойство ремдезевира, которым лечат COVID-19

Противовирусный препарат ремдезивир, изначально разработанный для лечения гепатита С и применяемый среди прочих препаратов для лечения COVID-19, способен изменять динамику выделения нейромедиаторов, по крайней мере in vitro (в лабораторных условиях). Такое открытие сделали украинские ученые, проведя анализ мембранотропных эффектов ремдезевира, результаты которого опубликовал научный журнал Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes , сообщает ведущий научный сотрудник Института физики НАН Украины Семен Есилевский в Telegram .

«Оказалось, что препарат не просто охотно встраивается в клеточные мембраны, но и способен проникать через гематоэнцефалический барьер и накапливаться в тканях мозга. Оказалось, что в мембранах нейронов он не просто пассивно сидит, а может изменять динамику выделения нейромедиаторов (по крайней мере in vitro)», - говорится в сообщении.