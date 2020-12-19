Ученые обнаружили новый штамм коронавируса

Исследователи обнаружили новый штамм опасной инфекции COVID-19, мутация коронавируса получила название 501.V2. Насколько новая разновидность вируса опасна для человечества?

Ученые нашли новый штамм COVID-19 и рассказали, чем это грозит людям

Новый штамм коронавируса обнаружили ученые на территории Южно-Африканской Республики, по их данным, разновидность 501.V2 в течение последних месяцев все чаще доминирует в результатах анализов, об этом рассказал глава Минздрава ЮАР Звели Мхизе.

Ученым удалось выяснить, что новый тип коронавируса имеет три мутации в рецептор-связывающем домене, который прикрепляется к живой клетке человеческого организма.

По словам министра, вторая волна коронавируса в стране обусловлена именно новым штаммом коронавируса, который стал более агрессивным и опасным для людей молодого поколения. Все больше молодых людей в ЮАР попадают в больницы в критическом состоянии, результаты тестов показывают заражение коронавирусом 501.V2. Во время второй волны эпидемия стала более масштабной и распространяется гораздо быстрее среди населения.

«Таким образом, собранные данные убедительно свидетельствуют о том, что нынешняя вторая волна, которую мы переживаем, обусловлена этим новым типом (вируса)», - рассказал чиновник.

Ученые нашли новый штамм COVID-19 и рассказали, чем это грозит людям

Пока ученые не могут однозначно ответить, стало ли больше или меньше смертей в результате заражения новой разновидностью коронавируса, также исследователи пока затрудняются сказать, насколько мутировавшая инфекция опасна и для каких категорий населения.

Стоит отметить, что британские ученые обнаружили новую разновидность COVID-19 в Великобритании. Исследователи подтверждают ее более быстрое распространение. Об обнаружении опасной формы коронавируса Англии уже уведомили ВОЗ.

Напомним, ранее психолог рассказала об интересной закономерности. Оказалось, что чаще всего болеют коронавирусом люди, которые устали от жизни или от каких-то обстоятельств. Как исправить внутреннее состояние и защититься от болезни?


Шевченко Лилия, Тудей

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