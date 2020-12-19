Ученые обнаружили новый штамм коронавируса

Исследователи обнаружили новый штамм опасной инфекции COVID-19, мутация коронавируса получила название 501.V2. Насколько новая разновидность вируса опасна для человечества?

Новый штамм коронавируса обнаружили ученые на территории Южно-Африканской Республики, по их данным, разновидность 501.V2 в течение последних месяцев все чаще доминирует в результатах анализов, об этом рассказал глава Минздрава ЮАР Звели Мхизе.

Ученым удалось выяснить, что новый тип коронавируса имеет три мутации в рецептор-связывающем домене, который прикрепляется к живой клетке человеческого организма.

По словам министра, вторая волна коронавируса в стране обусловлена именно новым штаммом коронавируса, который стал более агрессивным и опасным для людей молодого поколения. Все больше молодых людей в ЮАР попадают в больницы в критическом состоянии, результаты тестов показывают заражение коронавирусом 501.V2. Во время второй волны эпидемия стала более масштабной и распространяется гораздо быстрее среди населения.

«Таким образом, собранные данные убедительно свидетельствуют о том, что нынешняя вторая волна, которую мы переживаем, обусловлена этим новым типом (вируса)», - рассказал чиновник.

Пока ученые не могут однозначно ответить, стало ли больше или меньше смертей в результате заражения новой разновидностью коронавируса, также исследователи пока затрудняются сказать, насколько мутировавшая инфекция опасна и для каких категорий населения.

Стоит отметить, что британские ученые обнаружили новую разновидность COVID-19 в Великобритании. Исследователи подтверждают ее более быстрое распространение. Об обнаружении опасной формы коронавируса Англии уже уведомили ВОЗ.

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