На Хортице археологи нашли 2500-летнее захоронение скифского воина

Похороненный воин, по старинным меркам, был гигантом – его прост достигает около 1,8 метра.

На Хортице археологи нашли 2500-летнее захоронение скифского воина
Фото: ostriv.org

Археологическая экспедиция Национального заповедника "Хортица" нашла на территории острова уникальное захоронение скифского воина, возраст которого около 2500 лет.

Об этом сообщила пресс-служба заповедника.

"Погребение совершено в земляной катакомбе глубиной около трех метров. Наши предки приложили большие усилия, чтобы захоронение защитить от грабителей, поэтому вход в катакомбы был заложен большим количеством тяжелых гранитных валунов. Похороненный воин, по старинным меркам, был гигантом - его рост составляет около 1,8 метра. В погребении археологами был обнаружен железный нож с костяной рукояткой, остатки колчана с бронзовыми стрелами и жертвенная пища", - отмечается в сообщении.

Около 20 лет назад на на этом месте уже находили скифские захоронения и жертвенники, в которых обнаружили предметы быта, античную посуду, украшения и даже бронзовое зеркало скифских модниц.

Фото: ostriv.org

Фото: ostriv.org

"Подобные находки на Хортице свидетельствуют о том, что остров был важным скифским местом, где располагалось городище, мимо которого проходили переправы, и место торговли с греческими купцами. Благодаря исследованиям скифских памятников на Хортице, раскрываются интересные страницы древней истории Украины, о которых сохранилось очень мало письменных свидетельств", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2012 году на Хортице со дна Днепра подняли старинную лодку. Ученые считают, что судну, вероятно, 500 лет.

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