В ВОЗ рассказали, сколько людей должны вакцинировать, чтобы покончить с коронавирусом

В ВОЗ рассказали, какую часть человечества должны вакцинировать, чтобы подавить пандемию коронавируса. Расчетами поделилась главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан, информирует explica.

По словам ученой, для того, чтобы остановить распространение пандемии и подавить ее, нужно будет вакцинировать, по крайней мере, 70% населения земного шара. Хотя на первых порах, до 2021 года, мечтают иммунизировать хотя бы пятую часть жителей планеты. Ведь даже самые мощные фармацевтические компании не смогут выработать сразу столько доз, чтобы их хватило на полную вакцинацию всего населения планеты.

Поэтому, по мнению экспертов ВОЗ, первыми должны получить прививку люди, которые находятся в самой большой группе риска: медицинские работники, правоохранители, социальные работники, а также пожилые люди и люди, имеющие определенные хронические болезни.

По словам Сваминатан обычно для разработки вакцины требуется около десяти лет. Но сейчас, когда за решение проблемы одновременно взялись тысячи ученых всего земного шара, между ними идет мощный обмен информацией и своеобразное соревнование, а потому есть надежда, что этот отрезок удастся сократить до одного года.