Летучие мыши-вампиры соблюдают социальную дистанцию лучше людей

Доказано, что летучие-мыши вампиры добровольно изолируются от сородичей, если чувствуют себя больными. И это в самом деле помогает предотвратить массовое заражение!

Летучие мыши имели плохую репутацию еще до появления COVID-19. Эти существа живут в крупных колониях и являются хорошо известными переносчиками многих вирусов, которые представляют опасность и для людей.

Но этих невинных животных несправедливо оклеветали. Помимо прочего, они также являются важными опылителями и истребляют вредителей. Новое исследование показало, что, когда летучие мыши плохо себя чувствуют, они естественным образом дистанцируются от сородичей. Такое поведение подобно мерам, которые нам пришлось принять для замедления распространения коронавируса.

В ходе исследования ученые пометили группу диких летучих мышей-вампиров из колонии в Ламанаи, Белиз, и отслеживали их социальную активность каждые несколько секунд в течение недели. Когда они вводили летучим мышам вещество, которое активировало их иммунную систему, «больные» летучие мыши явно изменяли свое поведение и становились менее социальными.

«В дикой природе мы наблюдали, как летучие мыши-вампиры — которые обычно являются очень социальными животными, — держатся на расстоянии от стаи, когда они больны или живут рядом с больными товарищами», — рассказал Саймон Рипперджер, исследователь летучих мышей из Университета штата Огайо.

По его мнению, так летучие мыши в самом деле уменьшают шанс распространения болезней.

Предыдущая работа этой группы исследователей показала, что в неволе больные летучие мыши больше спят, меньше двигаются, меньше времени тратят на уход за другими летучими мышами и меньше общаются. Исследователи называют это «болезненным поведением».

«Мы действительно хотели увидеть, происходят ли эти поведенческие изменения в естественных условиях, когда летучие мыши находятся в естественной социальной и физической среде», — сказал Риппергер в интервью ScienceAlert.

В результате исследования выяснилось, что больные мыши в самом деле избегают контакта с сородичами, причем делают это совершенно добровольно. Более того: как только их иммунная система приходила в норму и мыши начинали чувствовать себя хорошо — они также непринужденно возвращались в коллектив, который не демонстрировал никакой агрессии в отношении бывших «больными» сородичей.



