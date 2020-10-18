Airbus получила контракт на создание корабля для возврата образцов с Марса на Землю

На днях все формальности на пути к проектированию и созданию космического корабля для возврата образцов с Марса на Землю были улажены. Компания Airbus заключила с Европейским космическим агентством (ESA) контракт на сумму 491 млн евро на постройку орбитального аппарата Earth Return Orbiter. Задача ERO: слетать к Марсу, сбросить на него платформу по сбору и отправке на орбиту образцов грунта, поймать образцы на орбите и вернуть их на Землю. Всего-то.

Airbus получила контракт на создание корабля для возврата образцов с Марса на Землю

Проект космического корабля Earth Return Orbiter. Источник изображения: Airbus

В разработанной специалистами ESA и NASA миссии по возврату образцов марсианского грунта на Землю столько всего может пойти не так, что миссию наверняка можно назвать как одно известное кино с Томом Крузом. Начать хотя бы с того, что марсоход «Настойчивость», который будет собирать образцы на Марсе в местах с потенциально возможной местной жизнью, ещё не приземлился на Красную планету и даже не долетел до неё.

«Настойчивость» доберётся до Марса в феврале 2021 года, опустится на его поверхность и начнёт собирать образцы в пробирки-контейнеры. Образцы будут оставляться на грунте. Возить с собой марсоход их не будет. Собирать образцы будет другой марсоход, который на Марс в 2026 году на спускаемой платформе доставит Earth Return Orbiter, на проектирование которого получила контракт компания Airbus.

После возврата марсохода с образцами к посадочной платформе роботизированный манипулятор платформы перегрузит образцы в специальный контейнер, формой и размерами напоминающий баскетбольный мяч. Этот контейнер будет помещён внутрь возвращаемого аппарата — фактически ракеты для вывода контейнера на орбиту. Аппарат Earth Return Orbiter должен будет поймать отстрелянный на орбите контейнер, упаковать его в биозащитную оболочку (мало ли что там живёт на Марсе!) и вернуть к Земле. На орбите Земли контейнер будет сброшен в американскую пустыню и до анализа образцов помещён в карантин.

Во всей этой миссии кораблю Airbus Earth Return Orbiter предстоит масса манёвров на орбитах Земли, Марса и в дальнем космосе. Поэтому двигательная система ERO будет представлять собой комбинацию из электрических и химических движителей. В частности, использование ионных двигателей потребует большого объёма энергии, для чего аппарат оснастят солнечными панелями размахом до 40 метров.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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