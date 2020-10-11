NASA перенесло второй полет Crew Dragon к МКС

Запуск состоится в первой половине ноября.

NASA перенесло второй полет Crew Dragon к МКС
Crew Dragon
Фото: Crew Dragon (SpaceX)

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) перенесло на первую половину ноября второй запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon к Международной космической станции. Об этом идет речь в заявлении, опубликованном 10 октября на сайте NASA.

"Запуск миссии SpaceX Crew-1 к МКС теперь запланирован не ранее, чем на первую половину ноября, что даст SpaceX дополнительное время для завершения тестирования оборудования и анализа данных", - говорится в сообщении.

Ранее запуск Crew Dragon планировали на 31 октября.

В состав экипажа SpaceX Crew-1 войдут американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути. Они проведут на борту МКС шесть месяцев. Пуск ракеты-носителя Falcon 9 состоится с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Астронавты, которые примут участие во втором полете Crew Dragon к МКС
Фото: nasa.gov
Астронавты, которые примут участие во втором полете Crew Dragon к МКС

Напомним, Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска со второй попытки стартовал к МКС 30 мая. Первую попытку 27 мая отменили из-за плохой погоды. На борту находились двое астронавтов - Роберт Бенкен и Дуглас Херли.

Это был первый в истории пилотируемый космический запуск, осуществленный частной компанией. До этого людей в космос отправляли только государства - СССР (РоSSия), США и Китай.

Кроме того, для США запуск Crew Dragon стал первым пилотируемым полетом за девять лет. После того, как в 2011 году закрылась программа Space Shuttle, астронавтов NASA на МКС доставляли роSSийские корабли "Союз".



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