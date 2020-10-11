NASA перенесло второй полет Crew Dragon к МКС

Запуск состоится в первой половине ноября.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) перенесло на первую половину ноября второй запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon к Международной космической станции. Об этом идет речь в заявлении, опубликованном 10 октября на сайте NASA.

"Запуск миссии SpaceX Crew-1 к МКС теперь запланирован не ранее, чем на первую половину ноября, что даст SpaceX дополнительное время для завершения тестирования оборудования и анализа данных", - говорится в сообщении.

Ранее запуск Crew Dragon планировали на 31 октября.

В состав экипажа SpaceX Crew-1 войдут американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути. Они проведут на борту МКС шесть месяцев. Пуск ракеты-носителя Falcon 9 состоится с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Фото: nasa.gov Астронавты, которые примут участие во втором полете Crew Dragon к МКС

Напомним, Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска со второй попытки стартовал к МКС 30 мая. Первую попытку 27 мая отменили из-за плохой погоды. На борту находились двое астронавтов - Роберт Бенкен и Дуглас Херли.

Это был первый в истории пилотируемый космический запуск, осуществленный частной компанией. До этого людей в космос отправляли только государства - СССР (РоSSия), США и Китай .