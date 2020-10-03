NASA приступило к проверке одного из роботов для лунной программы Artemis

Перед возращением людей на поверхность Луны в 2024 в рамках программы Artemis Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует отправить на спутник несколько роботизированных миссий. Одной из них станет проект CubeRover, в ходе которого к поверхности Луны отправится небольшой колёсный ровер.

В рамках этого проекта NASA сотрудничает с компанией Astrobotic и Университетом Карнеги-Меллона в Питтсбурге. По словам Astrobotic, их совместная разработка является самым компактным и лёгким из когда-либо коммерческих планетарных роверов. Его вес составляет всего около 4 килограммов, а размер — не больше обувной коробки.

Недавно американское аэрокосмическое агентство сообщило, что компактный роботизированный ровер отправился в Космический центр Кеннеди для прохождения испытаний. Они будут проводиться в Лаборатории гранулированной механики и реголитовой среды, где воссоздаются особенности лунной поверхности для проверки возможностей будущих луноходов.

В рамках предстоящих тестов, которые будут продолжаться в течение нескольких месяцев, инженеры NASA выяснят к каким типам поверхностей, склонов и подъёмов готов компактный колёсный робот. Помимо этого, проверке подвергнется его защитная система от опрокидываний. Ровер наделят способностью подпрыгивать, чтобы он имел возможность вернуться обратно на колёса, если попадёт в затруднительную ситуацию уже находясь поверхности Луны.

CubeRover разработан с учётом возможности его использования в рамках нескольких миссий по высадке спутник. Добравшись туда первым и выполнив одну из поставленных перед ним задач, он будет дожидаться на поверхности следующей миссии, а затем продолжит работу уже в её составе.

NASA также сообщило, что выбрала компанию Astrobotic в качестве коммерческого партнёра в рамках предстоящей миссии, целью которой будет поиск концентраций льда на лунной поверхности спутника. Эта информация очень пригодится для последующих пилотируемых миссий с высадкой на Луну.



