Ученые посчитали, сколько стоит птичий помет

Ученые посчитали, сколько стоит птичий помет

Эколог Маркус Чианчирузо из федерального университета Гояса, Бразилия, назвал результат нового исследования «ошеломляющим». «Производство гуано — это услуга, которую морские птицы оказывают нам бесплатно. Я могу поехать на остров, собрать гуано и продать его по рыночной цене в качестве удобрения».

С помощью своей новой работы Чианчирузо и его команда хотели повысить осведомленность людей о том, насколько важны морские птицы и их среда обитания, указав на стоимость отходов этих птиц. Исследователи подсчитали, что экскременты морских птиц стоят более 473 миллионов долларов в год, и эта сумма может быть больше. Ученые говорят, что оценка экоуслуг птиц в денежном эквиваленте более понятна людям и должна привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются животные.

В своем исследование, опубликованном в журнале Trends in Ecology & Evolution, ученые говорят, что фекалии морских птиц являются чем-то вроде устройства по циркуляции питательных веществ между морской и наземной средой обитания.

Авторы новой работы поясняют: «Они [птицы] выделяют высокие концентрации азота и фосфора через свои фекалии. По результатам нашей оценки, 10% запасов рыб коралловых рифов зависят от питательных веществ от фекалий морских птиц. А по данным Организации Объединенных Наций и австралийского правительства, ежегодная экономическая отдача от коммерческого рыболовства на коралловых рифах составляет более 6 миллиардов долларов. Таким образом, 10% от этой стоимости составляет около 600 миллионов долларов в год». В сочетании с оценочным объемом гуано для удобрений (474 миллиона долларов), стоимость экскрементов морских птиц возрастает до 1 миллиарда долларов.

Исследователи отмечают, что сокращение популяции птиц привет к экономическим потерям. Например, пингвины ежегодно вносят половину вклада в «производство фекалий». Однако 60% этих животных входят в категорию особей с уменьшающейся популяцией. Исследователи надеются, что новаторская работа прольет свет на то, насколько ценны эти виды в глобальном масштабе. Изменение климата и потеря среды обитания могут уничтожить многих из них.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Марсе вновь замечено загадочное облакоНа Марсе вновь замечено загадочное облако
Билл Гейтс предупредил о грядущей катастрофе хуже covid-19Билл Гейтс предупредил о грядущей катастрофе хуже covid-19
Crew Dragon отстыковался от МКС для возвращения на Землю
SpaceX успешно вернула корабль Crew Dragon с космонавтами на борту на ЗемлюSpaceX успешно вернула корабль Crew Dragon с космонавтами на борту на Землю
Crew Dragon успешно вернулся на ЗемлюCrew Dragon успешно вернулся на Землю
Блок рекламы


Похожие новости
Ученые научились управлять белками, продлевающими жизньУченые научились управлять белками, продлевающими жизнь
В Арктике всего за несколько лет исчезли огромные ледяные шапкиВ Арктике всего за несколько лет исчезли огромные ледяные шапки
Ученые раскрыли секрет «родителя» странных метеоритовУченые раскрыли секрет «родителя» странных метеоритов
Израильские ученые опровергли представления о мозге
Вторые после Луны: сколько на самом деле спутников у ЗемлиВторые после Луны: сколько на самом деле спутников у Земли
Коронавирус стал заразнее на 30% - ученыеКоронавирус стал заразнее на 30% - ученые
Ученые нашли первую домашнюю кошку Средней АзииУченые нашли первую домашнюю кошку Средней Азии
Ученые нашли препарат, который помогает снизить смертность от Covid-19Ученые нашли препарат, который помогает снизить смертность от Covid-19
Ученые Имперского колледжа Лондона начинают тестирование потенциальной вакцины от COVID-19 на людяхУченые Имперского колледжа Лондона начинают тестирование потенциальной вакцины от COVID-19 на людях
Ученые впервые засекли мощный выброс излучения нейтронной звездыУченые впервые засекли мощный выброс излучения нейтронной звезды
Последние новости
Подгружаем последние новости