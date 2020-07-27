Ученые раскрыли секрет «родителя» странных метеоритов
Каменная группа метеоритов характеризуется тем, что за весь свой цикл жизни, такие тела никогда не подвергались плавлению. Железные метеориты, наоборот, имеют признаки того, что они были расплавлены в какой-то момент, а затем охладились до того, как упасть на Землю.
А еще есть метеориты типа IIE. Эти странные объекты состоят из расплавленного металла с каменистыми включениями. Более 20 таких объектов были обнаружены в 1960-х годах, тогда ученые предположили, что они произошли от родительского тела, которое имело жидкое металлическое ядро, завернутое в скалистый внешний слой.
В новом исследовании ученые из Массачусетского технологического института и Чикагского университета задались вопросом, могло ли такое тело иметь магнитное поле, как у Земли. Ведь именно жидкое металлическое ядро нашей планеты и создает такое поле.
Чтобы найти этому доказательства, ученые обратились к минералам в метеоритах IIE. Точно так же, как стрелка компаса всегда указывает на север здесь, на Земле, электроны в минеральных зернах в метеоритах будут также стремиться выровняться. Для проверки этой теории ученые использовали синхротронное рентгеновское излучение ускорителя BNL, чтобы рассмотреть намагниченность частиц железа. И действительно, электроны внутри некоторых из минеральных зерен железа выстраивались в одном направлении.
Команда считает, что магнитное поле родительского объекта должно было быть примерно таким же, как у Земли, и было создано жидким металлическим ядром шириной в несколько десятков километров. Моделирование также предполагает, что на формирование объекта с такой сложной структурой ушли бы миллионы лет. А также тело должно было пережить множество столкновений с другими объектами, чтобы минералы были вытеснены из жидкого ядра.