Китай запустив на орбіту секретний космічний корабель

Китай запустив на орбіту експериментальний багаторазовий космічний корабель. Запуск відбувся 4 серпня, про нього стало відомо з короткого повідомлення, опублікованого агентством «Сіньхуа» .

Водночас ні фото, ні відео, ні призначення апарата в цьому повідомленні не розкривається. Зазначається, що корабель «перебуватиме на орбіті протягом певного періоду часу», а потім здійснить посадку на спеціально призначеному для цього майданчику.