Китай запустив на орбіту секретний космічний корабель

Експериментальний апарат знаходитиметься на орбіті «протягом певного періоду часу», інформує ZN.ua.

Китай запустив на орбіту секретний космічний корабель
Китай запустив секретний космічний корабель
© Новое время

Китай запустив на орбіту експериментальний багаторазовий космічний корабель. Запуск відбувся 4 серпня, про нього стало відомо з короткого повідомлення, опублікованого агентством «Сіньхуа».

Водночас ні фото, ні відео, ні призначення апарата в цьому повідомленні не розкривається. Зазначається, що корабель «перебуватиме на орбіті протягом певного періоду часу», а потім здійснить посадку на спеціально призначеному для цього майданчику.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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