2022-08-09
Китай запустив на орбіту секретний космічний корабель
Експериментальний апарат знаходитиметься на орбіті «протягом певного періоду часу», інформує
Китай запустив секретний космічний корабель© Новое время
Китай запустив на орбіту експериментальний багаторазовий космічний корабель. Запуск відбувся 4 серпня, про нього стало відомо з короткого повідомлення, опублікованого агентством
Водночас ні фото, ні відео, ні призначення апарата в цьому повідомленні не розкривається. Зазначається, що корабель «перебуватиме на орбіті протягом певного періоду часу», а потім здійснить посадку на спеціально призначеному для цього майданчику.
Фаїна Вауліна, ZN.ua