Ученые впервые наблюдали полное превращение звезды в сверхновую

Взрыв сверхновой — это невероятное по своему масштабу событие, которое рано или поздно случается с каждой звездой. Извергая потоки раскаленного вещества, она начинает светиться с огромной интенсивностью в течение недель или даже месяцев. Несмотря на то, что подобные события происходят в космосе довольно часто, астрономы никогда не наблюдали его целиком, от начала и до конца.

И вот наконец ученым улыбнулась удача. Взрыв сверхновой произошел в системе с парными звездами, когда одна из них прошла фазу красного гиганта. От нее остался так называемый белый карлик, постепенно сближающийся с соседней звездой. По мере сближения его гравитационное притяжение вытягивает из этой звезды вещество, преимущественно водород.

Со временем водород накапливается на поверхности белого карлика, формируя тонкую атмосферу. Конечно, белый карлик нагревает газ, так что в итоге его давление становится чрезвычайно высоким — и происходит мощный взрыв. В прошлом астрономы думали, что эти яркие вспышки в космосе возникают при рождении новых звезд, а потому назвали само явление nova, или «сверхновая».

Это явление вырабатывает не только свет, но также потоки гамма- и рентгеновского излучения. И совсем недавно астрономам повезло наконец отследить все стадии сверхновой. Это стало возможным благодаря скоплению наноспутников BRITE (BRIght Target Explorer), специально созданного для «исследования звездной структуры и эволюции самых ярких звезд, а также их взаимодействия с окружающей средой». Они работают на низкой околоземной орбите и сосредоточены на определенной части неба, сужая область наблюдений ради повышения качества. BRITE — это международный проект австрийских, польских и канадских исследователей.

Звезда V906 Carinae, которую наблюдали ученые, отстоит от нас на целых 13 000 световых лет — так что это само по себе событие. Ее вспышку спутники засекли совершенно случайно, так что открытие несет в себе изрядный элемент удачи. Ранее астрономы предполагали, что сверхновые такого типа представляют собой термоядерные взрывы на поверхности белых карликов. Однако данные, полученные BRITE, свидетельствуют о совершенно другой картине событий.

Судя по тому, как сильно увеличивается яркость во время превращения звезды в сверхновую, очень идет не о постоянных реакциях термоядерного состояния, но о «шоковых» вспышках. В данном случае целая серия подобных вспышек была замечена на обоих полюсах звезды. Точное понимание того, какую роль они играют в жизненном цикле звезды, пока не сформировано — на это потребуются годы исследований и, как это обычно бывает, еще немного удачи.



